I tre årtier har Torben Bang arbejdet som konditor, hvilket karrieremæssigt har ført ham til Paris og New York. Men samlingen og minderne herfra er pludselig væk.

Restauranten Falsters Kyst, hvor Torben i dag arbejder som chefkonditor, har nemlig været udsat for et omfattende indbrud.

Og med sig har tyvene taget et ringbind fyldt med særlige opskrifter og tekster gennem 30 år, som tilhørte Torben.

Det var Torben selv, der mødte ind til indbruddet fredag morgen.

En sten fra havnekajen blev smidt gennem ruden. Foto: Privat. Vis mere En sten fra havnekajen blev smidt gennem ruden. Foto: Privat.

»Jeg kunne se, de havde smidt en sten gennem ruden. Ud over en masse køkkenmaskiner opdagede jeg, at mit ringbind også var væk. Det eneste, der var tilbage, var et par noter på gulvet.«

»Normalt plejer ringbindet at stå derhjemme. Men jeg havde haft den med på arbejdet, fordi jeg skulle bruge nogle særlige opskrifter.«

Torben beskriver det som et bind med en masse opskrifter, tekster og noter, han har samlet gennem tiderne. Faktisk er det så fyldt, at der ikke kan være flere sider i.

»Selvfølgelig er jeg meget ked af det. Jeg er meget følelsesladet omkring det, og at den nu er væk.«

Torben Bang. Foto: Privat. Vis mere Torben Bang. Foto: Privat.

Torben kan ikke erindre, hvor mange opskrifter, der er i bindet. Kun at der er tale om »rigtig, rigtig mange«.

»Jeg er trist og ærgerlig over, at folk ikke kan lade andres ting være. Jeg tvivler nu på, at den har været målet. Den har sikkert ligget der, og så har de taget den med i farten.«

Derfor har Torben og hans arbejdsgiver valgt at udlove en findeløn til den eller de personer, som kan hjælpe med at få ringbindet hjem igen.

'Hvis du finder en godt brugt mappe, en masse måske spredte papirer med nørdede optegnelser – så tager vi gerne imod. Måske har den slet ikke værdi for de nye ejere? Postkassen på Pomle Nakke er åben døgnet rundt, vi afhenter også gerne'.

Om findelønnen siger Torben:

»Så er der så meget kage, som hjertet kan begære. Min chef har også smidt en middag med i puljen.«