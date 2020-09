Mødrehjælpen i Egedal Kommune smider dine donerede legesager ud, fordi de ikke mener, de lever op til organisationens krav om sikkerhed, hygiejne eller stand.

Det er donor Lisa Ludvigsen uforstående overfor. Hun så sin datters egne, donerede legesager blive smidt ud i Mødrehjælpens container.

»Vi donerer dertil, fordi vi gerne vil hjælpe kvinder som mig selv, der ikke har så meget. Det røde rengøringssæt var vores, den lille indkøbskurv, piratsværdet og nogle små dukker. Jeg bliver ærligt lidt vred, for jeg kan personligt sige, at mine ting i bunken ikke fejler noget. Jeg bliver mere ked af det på min datters vegne, som selv har bestemt, hvad der skal doneres. Jeg kommer ikke til at donere til dem igen,« siger Lisa Ludvigsen til B.T.

B.T. har derfor talt med Maria Norup Hertz, der er firvilligchef i Mødrehjælpen.

Hvorfor smider I ting ud, der bliver doneret?

»Lad mig starte med at sige, at vi er dybt taknemmelige for alle vores donationer. Det er forudsætningen for, at vi kan hjælpe vores målgruppe - sårbare familier. Vi får rigtig mange flotte donationer, og det er vi taknemmelige for. Men jeg kan godt forstå den undren, der kommer, når ting, der tager sig ud i en fin stand, bliver smidt ud. Jeg har ikke stået med de konkrete ting. Men der er forklaringer på, hvorfor de enkelte ting er sorteret fra. Vi kigger på sikkerhed, hygiejne og stand. Sikkerhed, fordi vi skal være garant for brugernes sikkerhed. Det gælder for eksempel en cykelhjelm eller en bæresele, der ikke må mangle en hasp. Hygiejne, fordi alt tøj og bamser, tæpper og dyner skal kunne tåle at komme i en vaskemaskine. Men nogle gange er der ting, vi får ind, som ikke kan puttes i en vaskemaskine. Vi har at kvalitetskoncept - og vi vasker vores ting. Stand, fordi det kan være, at noget er i stykker. Fx en bog hvor siden er revet ud eller mangler sider.«

Hvorfor er så fx. et puslespil, som havde alle brikkerne, smidt ud?

»Jeg har ikke stået med de konkrete ting i hånden, men der kan sagtens være tale om, at de er blevet smidt ud ved en fejl. Men ved puslespil kigger vi også på lugt. Lugter det fx. af røg?«

Hvad så med fx en plastikskyder, der kan sprittes af?

»Der kan være nogle ting, hvor den enkelte butik har holdninger til, om man sælge fx palstikpistoler. Det kan også være de ikke sælger dukker uden tøj på. Så prøver man at give det nyt liv, hvis vi ikke kan bruge det.«

Men det er jo røget i containeren?

»Inden det ryger i en container, er der forskellige organisationer, der bliver kontaktet, hvor vi har forsøgt at give tingene videre. En institution fx. Men i sidste ende vil det være et minimalt omfang, som ingen har interesse i.«

Flere sække om ugen - er det et lille omfang?

»Som sagt, jeg har ikke stået i den enkelte butik, så det er svært for mig at sige. Jeg ved ikke, hvor meget de har fået ind. Det kan lyde og se voldsomt ud, men vi forsøger at henvende os mange steder, før det smides ud.«

Handler det her om, at I får for mange donationer og egentlig ikke har brug for alle de donationer?

»Nej, det synes jeg ikke. Vi er dybt afhængige af alle donationerne. Vi står der med stor ydmyghed hvergang en giver os en donation.«

B.T. har talt med en kvinde, der har genkendt sin egen donation blive smidt ud. Er det fair, at det bare bliver smidt ud?

»Jeg kan rigtig godt forstå, at man som donor kan sidde og undre sig over det her. Jeg kan særligt godt forstå, når mans sidder med sin lille pige og opdrager hende til at være en god forbruger, at det kan se underligt ud. Det er jeg også rigtig ked af. Der kan ske fejl derude, og det er jeg meget optaget af, at gå tilbage til og se på. Er der gode forklaringer på, hvorfor alt er røget ud? Men der er også svipsere? Jeg vil tage en snak med den pågældende butik.«

Kan du forstå, hvis de mennesker, der donerer til jer, er uforstående overfor og kede af, at I smider deres ting ud?

»Jeg kan sagtens forstå, at den enkelte donor kan undre sig. ja. Det kan jeg godt. Det kan se underligt ud, når man bare lige kigger på det.«

På jeres hjemmeside skriver I: ‘ Inden for butikkernes åbningstider tager de med smil og stor taknemmelighed imod både små og store donationer af børnetøj, legesager og udstyr'. Klinger det ikke lidt hult, når en masse ender i containeren?

»Nej, det synes jeg ikke. For vi får jo rigtig rigtig mange ting ind. Det er et minimum, der ender til udsmidning. Vi får mange fantastiske ting ind, og det er vi afhængige af,« siger Maria Norup Hertz.