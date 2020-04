I daginstitutionerne i København er der langtfra plads til alle børn. Det går ud over de mest sårbare børn, advarer Mødrehjælpen.

Problemet er, at det overlades til forældrene selv at vurdere, om de har behov for pasning, siger direktør Ninna Thomsen.

Coronakrisen stiller krav om ekstra plads og masser af afstand i institutionerne. I Københavns Kommune er der derfor kun plads til halvdelen af de børn, der plejer at være.

»Vi kommer næppe til at have 100 procent fuld kapacitet, så længe vi er underlagt stramme retningslinjer fra sundhedsmyndighederne,« siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

Enlig mor til to En kvinde i slutningen af 20’erne er alene med en fem årig pige og syv måneder gammel baby. Da Danmark lukkede ned bad hun mødrehjælpen om hjælp, fordi hun havde brug for aflastning. Børnehaven mente ikke, at hun skulle have pasning, fordi hun var på barsel. Men børnene har meget forskellige behov, familien bor i en etværelses lejlighed og moderen var psykisk meget påvirket af situationen. Hun fortalte Mødrehjælpens rådgiver, at hun ofte græd, var kort for hovedet, og oplevede det ældste barn som krævende. Mødrehjælpen:

»Moderen var berettiget til nødpasning. Efter vi gik ind i sagen, fandt børnehaven en plads. Den ældste pige er nu i børnehave igen, moderen har fået mere overskud og kan igen give begge børn opmærksomhed, når de alle tre er hjemme.«

En normal hverdag kan være måneder væk. Men det kan sårbare børn og forældre ikke vente på, siger Ninna Thomsen.

»Det er ikke bare svært, men direkte skadeligt for børnenes trivsel og udvikling, at de ikke har adgang til dagtilbud i så lang en periode. Jeg frygter, at vi kommer til at se konsekvenserne også på lang sigt. Så alvorligt er det,« siger hun.

Da daginstitutionerne genåbnede efter påske, bad kommunen de københavnske forældre om at overveje deres pasningsbehov.

»Det er som udgangspunkt forældrene, der i den nuværende ekstraordinære situation løbende skal melde deres behov for pasning ind til deres daginstitution,« siger børne- og ungdomsborgmesteren.

Barn med særlige behov Mødrehjælpen har kontakt til en psykisk sårbar mor. Både barn og forældre har behov for ekstra støtte, derfor er der normalt afsat ekstra tid til at tale med forældrene i vuggestuen. På grund af corona situationen har moderen valgt ikke at bede om pasning. Ifølge moderen har hverken kommunen eller institutionen kontaktet hende, selvom de ved, at både forældre og barn har behov for ekstra støtte. Mødrehjælpen:

»Når barnet ikke kommer i vuggestue, kan det betyde, at det skal starte helt forfra med indkøring for igen at blive tryg ved de pædagogerne. Men ventetiden kan også spolere den tillid, der var opbygget mellem institution og forældre.«

Men i Mødrehjælpen er rådgivere dagligt i kontakt med sårbare familier, der ikke får bedt om plads eller som bliver afvist i institutionerne.

»De har i den grad behov for pasning, men får ikke deres børn afsted,« siger hun.

Mange sårbare forældre har brug for, at kommunerne opsøger dem og tilbyder pasning af deres børn. Hun opfordrer kommunerne til at være langt mere aktive i at sikre, at de mest sårbare børn kommer i institution.

Typisk henvender familier sig til Mødrehjælpens Akutlinje i forbindelse med skilsmisse, ved økonomiske problemer eller vold. Særligt vold og skilsmisse rammer børnene ekstra hårdt, når der ikke er fristeder uden for familien.

Mor med angst En mor, der har kontaktet Mødrehjælpen, fortæller, at hun er ramt af angst og psykisk sårbarhed. Angsten er vokset under coronakrisen, så hun og hendes børn har ikke fysisk været udenfor en dør de seneste fem uger. Hun er presset, og kan ikke overskue en almindelig hverdag. Derfor har hun sagt nej til plads i daginstitutionen. Mødrehjælpen:

»Familien skal støttes til at komme ud i verden og få en normal hverdag igen. Især børn, der har særlige behov for struktur i hverdagen, har det rigtigt svært hjemme med en forælder, der måske ikke har overskud til at skabe den struktur.«

Rådgiveren på Mødrehjælpens akutlinje og de socialrådgivere, der kommer i de mest sårbare familier, oplever, at nogle familier ikke har bedt om en plads, mens andre er blevet afvist med den begrundelse, at de går hjemme, fordi de er på barsel eller er arbejdsløse. Det går ud over børnene.

»Det er et kæmpe svigt, hvis hårdt trængte, sårbare familier i disse dage ender bagerst i køen, når pladserne bliver fordelt,« siger Ninna Thomsen.

I Københavns Kommune prioriteres de begrænsede pladser i daginstitutionerne efter følgende kriterier:

Børn af forældre med samfundskritiske funktioner. Børn af forældre i sårbare positioner. Børn af forældre, som skal møde fysisk på arbejde.

Ifølge Jesper Christensen er det er op til de enkelte daginstitutioner, at afgøre hvilke børn, der får plads i institutionerne:

»Det er dem, der kender børnene bedst, men vi er naturligvis også i dialog med Socialforvaltningen. Lederne i vores institutioner knokler for at finde kreative løsninger, der sikrer pasning til alle forældre, der har et behov. Men det er vigtigt, at lederne husker de sårbare og udsatte børn. De er højt prioriteret, og det er meget klart og tydeligt meldt ud. Også selv om deres forældre eventuelt står uden for arbejdsmarkedet.«

Er du psykisk presset og kan du ikke få dit barn passet, så skriv til os på 1929@bt.dk