Giver coronakrisen økonomiske problemer, eller er man særlig udsat, er der hjælp at hente hos Mødrehjælpen.

Hvis man er en familie, der er særligt udfordret på grund af coronakrisen, og som ønsker støtte og rådgivning, er der godt nyt.

Mødrehjælpen har torsdag åbnet en akutlinje, hvor sårbare familier og generelt økonomisk udfordrede personer kan ringe ind for at få støtte og rådgivning.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Direktør for Mødrehjælpen Ninna Thomsen siger, at det kan være familier, som er ramt af skilsmisse og derfor kan have konflikter omkring børnene.

Derudover er der også voldsramte familier, hvor volden måske vil "eskalere voldsomt", fordi forældrene er mere sammen end før på grund af coronaudbruddet.

- Samtidig med at det officielle Danmark begynder at lukke ned, har de familier ekstra meget brug for hjælp og støtte, siger direktør for Mødrehjælpen Ninna Thomsen.

Hun fortæller også, at Mødrehjælpen forventer at møde meget "bekymring og frygt" i den kommende tid.

- Vi har en lang række faggrupper, som tager telefonen. Der er socialrådgivere og jurister, som kan rådgive familierne, siger hun.

- Og Vores rådgivere er gode til at oversætte kommunikationen fra det offentlige. Der er familier, der kan have svært ved at forstå kommunikationen, siger hun.

Thomsen opfordrer til, at man bruger Mødrehjælpens hjemmeside. Her bliver der løbende udgivet rådgivningsartikler, hvor man kan få råd om eksempelvis vold i familien, abort og økonomi.

Hun pointerer, at man ikke skal vente med at række ud efter hjælp. Ring til akutlinjen, hvis man har brug for hjælp, lyder opfordringen.

Akuttelefonen har åbent mandag og torsdag fra klokken 10 til 14, hvor man kan ringe på telefonnummer 33 45 86 80.

Derudover er der mulighed for akut rådgivning via chat på torsdage fra klokken 10 til 14.

/ritzau/