'Det at H og N ikke er i klassen mere, er det bedste for mit barn.'

Sådan skriver en mor til en elev i en lukket Facebook-tråd for en gruppe forældre til en 6. klasse på en folkeskole på Fyn. Forældrene planlægger i tråden at holde deres børn hjemme fra skole med det formål at få to elever ud af klassen.

Nogle mødre i tråden er dog ikke enige i, at man skal forsøge at presse de to elever til at forlade klassen.

'Men når nu vi går efter, at de ikke skal være i klassen, så er vi jo ikke bedre end dem,' skriver en mor.

Mor i tråden argumenterer for, hvorfor de to elever skal ekskluderes fra klassen.

En mor i tråden opponerer mod de andre forældres ønske om at få de to elever ud af klassen.

Hvortil en anden mor svarer:

'Vi, lærerne og vores børn er altså blevet budt virkelig meget, siden H (den ene af de to børn, red.) startede i klassen.'

B.T. kunne onsdag fortælle, hvordan en gruppe forældre og en lærer til elever i en 6. klasse på Kystskolen afd. Krogsbølle i Otterup på Fyn i en lukket Facebook-tråd skrev om, hvordan de ville forsøge at presse to børn ud af klassen.

Forældrene oprettede tråden, efter mødrene til de to børn var trådt frem i medierne og havde kritiseret klassens lærer.

Uddrag fra samtalen mellem forældrene i den lukkede Messenger-tråd.

Forældrene i klassen er glade for læreren og ønsker at beholde ham, og flere mødre i tråden mener, at det er de to børn og deres forældre, som er problemet – ikke læreren.

De to mødre ønsker ikke at skulle forsvare deres børn mod anklager i en lukket Facebook-tråd, men siger til B.T., at der er tale om to helt almindelige og alderssvarende 12-årige.

Ifølge B.T.s oplysninger er de resterende elever vendt tilbage til undervisningen, mens de to mødre har fået besked fra skolen om at holde deres børn hjemme, indtil de har været til et møde på skolen.

Anja Riber er mor til Nicklas på 12 år. Han er et af de to børn, som læreren ønsker skal ud af klassen.

B.T. vil fortsat gerne have svar på, hvordan skolen vil håndtere situationen, og om den pågældende lærer fortsat underviser. Men skoleleder Morten Wettergren er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

Anja Lund (V), formand for børne- og ungeudvalget og 1. viceborgmester i Nordfyns Kommune, siger til B.T.:

»Det her er en kompleks sag. Vi er blevet enige om, at vi ikke vil udtale os på nuværende tidspunkt. Jeg kan i øvrigt henvise til den pressemeddelelse, vi sendte ud tirsdag.«

Medlem af udvalget for Socialdemokratiet Dorte Schmidt vil også vente til mødet på tirsdag, før hun kan tage stilling til sagen.

Sandie Johnsons datter, Hailey, er det andet barn, som læreren ikke ønsker i sin klasse.

»Jeg ved faktisk ikke mere end det, der står i medierne. Men vi skal have udvalgsmøde på tirsdag, så jeg regner med, vi får en briefing om det på mødet, og så tager vi stilling til tingene derefter.«