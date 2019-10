Der er ikke noget at diskutere.

Hvis Anja Riber og Sandie Johnsons børn skal tilbage i 6. klasse på Kystskolen på Fyn, skal de ikke undervises af den lærer, der sidste uge blev genstand for landsdækkende debat.

Det gjorde han, efter det kom frem, at han benyttede sig af kontroversielle slikbelønninger for at holde ro i klassen.

De to mødre meldte klart ud på et møde mandag med chefen for Børn og Familie i Nordfyns Kommune, at deres børn ikke kan vende tilbage til lærerens undervisning i den klasse, børnene ellers er glade for.

Senere i dag er det politikernes tur til at se på sagen, der har sat den lille by Krogsbølle på Fyn på den anden ende, når Børn- og Ungeudvalget holder møde.

»Kommunen virker meget interesseret i, hvad vi ønsker, der skal ske fremadrettet, men det er det samme, som det har været hele tiden. Så længe den lærer underviser i klassen, kan vores børn ikke gå der,« siger Sandie Johnson.

Hendes datter og Anja Ribers søn var nogle af de elever, der blev kåret som klassens dårligste og som måtte se til, mens deres kammerater blev belønnet med slik.

Slikket var dog langt fra de største problem, de to mødre havde med læreren. Begge deres børn har følt sig forfulgt og talt ned til af ham gennem mere end et år. Begge børn har fået konstateret stress af deres læger og går nu i skole på nedsat tid.

B.T. har set et referat fra de to mødres møde med chefen for Børn og Familie i kommunen, og her fremgår det, at kommunen og skolen vil forsøge at etablere et alternativt undervisningstilbud til Anja Ribers og Sandies børn.

»Det undersøges, om det eventuelt kan være musiklæreren eller tysklæreren, som kan forestå undervisningen,« står der i referatet.

Her fremgår det også, at forvaltningen vil stille professionel hjælp til rådighed for at sikre de to børns trivsel, når de vender tilbage til skolen.

Anja Riber og Sandie Johnson er glade for, at forvaltningen endelig tager de problemer deres børn har alvorligt, men de forstår ikke, hvordan læreren kan få lov til at fortsætte med at undervise.

Særligt ikke efter det kom frem, at han i en lukket messengertråd med nogle af klassens forældre skrev, at han ikke ville fortsætte som lærer i klassen, hvis Anja Riber og Sandie Johnsons børn gik der.

Han skrev også, at klassen ville have et styrket sammenhold og en styrket relation, hvis de to børn stoppede.

Derfor håber de, at politikerne i dag kan få et klart svar på det, som mødrene ikke kan få at vide.

Får lærerens handlinger konsekvenser?

»Vi spurgte ind til det på mødet, men fik at vide, det er en personalesag. Jeg forstår bare ikke, hvordan han kan blive på skolen?« siger Anja Riber.

Ifølge B.T.s oplysninger underviser den pågældende lærer stadig på Kystskolen afdeling 'Krogsbølle'.

Vi ville gerne have spurgt skoleleder Morten Wettergren, om det indtil videre har haft nogle konsekvenser for læreren, at han har diskuteret to elever med dele af forældregruppen i en lukket facebooktråd, men Morten Wettergren er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

Nordfyns Kommune henviser fortsat til en pressemeddelelse, de sendte ud i sidste uge om, at de ikke har nogle kommentarer til sagen.

Anja Riber og Sandie Johnson afventer et nyt møde senere på ugen, før de ved, hvordan og hvornår deres børn kan komme i skole igen.