»Jeg tør ikke længere gå i stramme shorts eller korte kjoler, når jeg er ude offentligt med mit barn,« siger 22-årige Melissa Anisa Kus.

Efter hun for to år siden blev mor til en lille pige, har hun oplevet dømmende blikke og offentlig udskamning, når hun går i det tøj, hun føler sig bedst tilpas i.

»Det fylder meget. Sidste sommer gik jeg ofte i korte kjoler eller stramme shorts, når jeg var ude med mit barn. Jeg fik mange dømmende blikke fra især kvinder over 40 år, og der var nogen, der råbte ud af vinduet, at jeg skulle tage tøj på,« fortæller Melissa Anisa Kus.

Det havde hun ikke oplevet, før hun blev mor. Og denne sommer tør hun ikke længere bevæge sig ud i det tøj, hun elsker at gå i.

»Nu går jeg bare i det derhjemme, og så skifter jeg til T-shirts eller lange kjoler, inden jeg skal ud af døren med min datter,« siger hun.

Hun synes, det er ærgerligt, for hun er glad for sin krop efter fødslen og ville egentlig gerne vise den frem. Men hun vil ikke risikere, at nogen siger noget grimt til hende foran hendes barn.

»Der er mange mænd, der kigger på en, så det kan være derfor, kvinderne reagerer. Måske er de misundelige,« siger Melissa Anisa Kus.

Og hun er ikke den eneste mor, der oplever at blive udskammet på grund af sin påklædning.

Det var dette foto af Emilie Linnea Axelsen, som en anden mor kommenterede på Instagram. Den anden mor skrev, at det var omsorgssvigt, når Emilie gik så meget op i sig sev. Foto: PRIVATFOTO

Det samme gør den 27-årige mor til to Emilie Linnea Axelsen.

Hun fortæller, at hun ofte bliver ‘mom-shamet,’ fordi hun gør noget ud af sig selv og ikke »ligner en typisk mor.«

»På et tidspunkt kom jeg gående med mine børn i klapvogn, da en kvinde sagde noget i stil med: ‘Hvis DU er mor til de to, så synes jeg virkelig, du skal genoverveje din påklædning og din udstråling, for du går da alt for meget op i dig selv,’« fortæller Emilie Linnea Axelsen, der har to børn på to og fire år.

Hun synes, det er vildt, at folk siger den slags til andre ude i virkeligheden. Og så foran hendes børn, siger hun.

En anden ting er sociale medier, hvor folk kan gemme sig bag en skærm – her har hun i den grad også oplevet ubehagelige kommentarer.

»Jeg har oplevet, at en mor skrev til et af mine billeder på Instagram, at det var omsorgssvigt, at jeg gik så meget op i mit eget udseende,« fortæller Emilie Linnea Axelsen.

Ligesom Melissa Anisa Kus oplevede hun ikke samme fordømmelse, inden hun blev mor. Og hun kan ikke forstå, hvor det kommer fra.

»Jeg forstår ikke, at man føler et behov for at blande sig i, hvordan andre mennesker klæder sig – hverken som forældre eller ikkeforældre. Det er i min verden fuldstændig uacceptabelt at kommentere på andre menneskers valg af påklædning,« fortæller den 27-årige mor.

Men trods blikke og kommentarer, bliver hun ved med at gå klædt i korte kjoler og stramt tøj af en vigtig grund, siger hun:

»Jeg er præcis, som jeg er. Jeg er ikke en mindre god mor, fordi jeg går op i mit udseende. Tværtimod. Jeg får det personligt meget bedre og mit humør er langt mere i top, når jeg selv synes, jeg ser godt ud. Og det smitter jo af på mine børn.«