På fredag er der jobmesse på Aalborg Portland Park, hvor 1000 studerende får gratis fadøl.

Er du studerende på en videregående uddannelse, har AaB et godt tilbud til dig. På fredag kan du møde flere end 20 nordjyske virksomheder og høre nærmere om muligheder for praktik og studiejob.

»Det kan være svært at komme ind på og skabe relationer til en jyde og jyske virksomheder. Derfor kom vi på jobmessen, som egentligt bare startede som en brainstorm,« fortæller Rune Alexander Thomsen, der er idémager og initiativtager til messen.

Udover at møde aalborgensiske virksomheder, får de studerende som deltager i messen, gratis adgang til Vesttribunen til fredagens kamp mod OB. Men hvis du er heldig at være en af de første 1000 deltagende i jobmessen, så sikrer du dig også en gratis fadøl til fanzonen.

Håbet er, at jobmessen bliver en fast tradition i Aalborg, som de studerende kan se frem til, lyder det fra initiativtageren.

»Vi forventer, at der bliver fuldt hus, og at det bliver en fed fest. Vi satser på at gøre det så fedt som muligt, så der er endnu flere virksomheder, der har lyst til at være med næste år,« siger Rune Alexander Thomsen.

Jobmessen løber af stablen fra klokken 14.00-16.00.

Efter messen skal AaB jagte sin fjerde sejr i træk i superligaen, når de spiller mod OB kl. 19. Sidste kamp spillede de søndag ude mod Viborg, og kunne drage hjem til Nordens Paris med en 2-3 sejr over det midtjyske hold.

Som optakt til kampen mod OB på fredag åbner fanzonen allerede 16.30, og her vil en DJ spille, så stemningen kan komme helt i top inden kampen.

Herefter må det siges, at coronarestriktioner har sluppet sit tag. I halvlegen kan du nemlig dyste i ølstafet med studerende fra forskellige uddannelser.