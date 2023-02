Lyt til artiklen

Seks dage før han skulle giftes, modtog han et noget uventet opkald.

Et opkald, der gjorde det klart for ham, at det faktisk er muligt at have held i både kærlighed og i spil.

»Det var en helt fin uge for mig,« fortæller den ældre mand fra hovedstadsområdet.

Tilbage i december besluttede han sig en sjælden gang for at spille Lotto for at være med i 'Det Store Jule Lotto', hvor der 25. december ville blive udtrukket 12 vindere af 1 million kroner.

»Den første uge var der tre-fire rigtige. Den anden uge var der to-tre rigtige, og så gad jeg ikke kigge mere. Men så ringede de fra Danske Spil 1. juledag og fortalte, at jeg havde vundet 3,8 millioner kroner,« fortæller manden, der har valgt at forblive anonym, i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Det uventede opkald fik han blot seks dage før, han skulle giftes med sin mangeårige kæreste.

»Så det med, at man enten har held i spil eller i kærlighed, det passer ikke, for jeg har held begge steder ... mest i kærlighed, tror jeg,« siger han.

Den store gevinst har dog pyntet på kontoen efter udgifterne til brylluppet og bryllupsrejsen – og der er også god plads til at forkæle både børn og børnebørn med arveforskud, så der er til »boligopsparing og til tant og fjas«, som den heldige vinder beskriver det.

»Det manglede da bare. Og det er altså en kæmpe glæde for mig at kunne gøre det. Det er faktisk noget af det bedste, man kan gøre. Det hele er så rosenrødt, som det næsten kan være,« siger han.