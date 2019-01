Et gavekort til Fætter BR blev med ét slag forvandlet til et stykke værdiløst stykke plastic, da den kendte legetøjs-gigant gik nedenom og hjem kort efter jul.

Det rammer især de børn, for hvem gavekortet måske er den eneste gave, der lå til dem under træet.

Mange af de børn, hvis familier har fået julehjælp, fik nemlig et gavekort til den konkursramte legetøjsbutik Fætter BR.

Et gavekort, som efter kædens lukning nu er værdiløst.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Heldigvis for de mange børn fra de trængte hjem er der hjælp på vej, så de alligevel får en julegave.

Formanden for Julehjælpen.dk, Rene Nørbjerg, siger nemlig til TV2 Lorry, at organisationen er parat til at hjælpe de berørte børn.

»Julehjælpen.dk vil straks gå i gang med at kontakte alle de modtagere, der har fået et gavekort til Fætter BR m.m. via os. Hvis de ikke har brugt gavekortet endnu, sender vi dem et nyt gavekort til en af vores samarbejdspartnere. På den måde kan de alligevel købe en julegave,« fortæller formanden for Julehjælpen.dk til tv-stationen og tilføjer:

»Således kan børnene, som er de vigtigste i julehjælpen.dk's øjne, stadig få en julegave - lige som alle deres kammerater har fået de sidste mange dage.«

I år søgte rekordmange familier om julehjælp fra én af de mange organisationer, der hjælper de økonomisk trængte familier.

15.239 familier søgte på landsplan om julehjælp i 2018, men det var langt fra muligt at hjælpe alle.