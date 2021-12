Julen er kommet tidligt for teatret Svalegangen på Rosenkrantzgade i Aarhus.

De har netop modtaget 685.000 kroner i støttemidler fra energiselskabet NRGI.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Pengene kommer fra 'NRGi Værdipulje', der støtter projekter i virksomheder og foreninger, der er med til at skubbe den grønne omstilling, innovation og udvikling i den rigtige retning.

Puljen har støttet 28 projekter med i alt tre millioner kroner, og ud af de penge fik teatret Svalegangen altså en god bid af kagen med 685.000 kroner.

Direktør i NRGI, Jacob Vittrup, mener, at det er positivt at se, at arbejdet for at finde løsninger på klimakrisen stadig er i virksomheder og foreninger, selvom coronapandemien hærger.

»Til trods for, at covid-19 desværre igen er på fremmarch i landet, er det fantastisk at se, at der stadig innoveres og gøres en indsats for at fremme den bæredygtige udvikling og grønne omstilling. Det er vigtigt for at sikre fremdrift, og det giver optimisme for fremtiden. Det er nemlig afgørende, at coronakrisen ikke overskygger fokus på klimaudfordringerne, som vi ikke må glemme, vi også skal finde løsninger på,« siger direktøren.

Hvad skal de næsten 700.000 kroner så bruges på?

Ti vindturbiner. De skal skaffes og installeres til billedkunstner Signe Klejs’ kunstinstallation 'Cascades of Wind Bodies., som bliver placeret på Aarhus Havn til eventet 'United Change', der skal afvikles i Aarhus i 2023.