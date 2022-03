Traumestue under indvielse af Akuthus og Kvinde-Barn-Center på Herlev Hospital i Herlev, onsdag den 2. juni 2021. Herlev Hospitals nye Akuthus og Kvinde-Barn-Center rummer blandt andet en stor fælles Akutmodtagelse, omkring 300 nye sengestuer og grønne omgivelser. Bygningerne består af to kvadratiske baser i to etager og med cirkelrunde sengeetager ovenpå. De to baser er forbundet med hospitalets nye hovedindgang. Patienterne flytter ind den 20. juni.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen