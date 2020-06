Modstandskvinden Annie Langberg er død.

Hun blev 95 år gammel.

Det skriver Randers Amtsavis ifølge hvem meddelelsen om Annie Langbergs død ikke kommer uventet.

Hun har nemlig levet et langt og aktivt liv.

Annie Langberg, som dengang hed Mouritzen, blev en del af modstandskampen tilbage i 1944, netop som hun var sprunget ud som sproglig student fra Randers Statsskole.

Hun begyndte at arbejde som kurer for den kendte modstandsmand og nedkastningsleder Anton Toldstrup.

Én af hendes første opgaver var at rejse med tog fra Aarhus til Struer med kufferten fuld af våben. En opgave, der meget vel kunne have kostet hende livet .

Da hun skulle stige ombord på toget med kufferten, tilbød en tysk soldat nemlig at hjælpe og konstaterede meget hurtigt, at den var meget tung.

Her ses Annie Langberg (tv) sammen med seks andre kvinder, som alle deltog i modstandkampen: Gertrud Pedersen, Lis Mellemgård, Hedda Lundh, Else Marie Pade, Lis Bomhoff. Foto: Linda Kastrup Vis mere Her ses Annie Langberg (tv) sammen med seks andre kvinder, som alle deltog i modstandkampen: Gertrud Pedersen, Lis Mellemgård, Hedda Lundh, Else Marie Pade, Lis Bomhoff. Foto: Linda Kastrup

»Den indeholder alle mine bøger, da jeg lige er blevet student,« forklarede Annie Langberg ifølge Randers Amtsavis. En forklaring, som soldaten med det samme godtog.

Selv om aktiviteterne i modstandsbevægelsen ikke var ufarlige, og Annie Langberg arbejdede med livet som indsats, tog hun det med ophøjet ro.

»Jeg har aldrig været rigtig hunderæd. Måske har jeg været så afstumpet, at jeg ikke har forstået faren ved det, jeg havde gang i, eller også har det været, fordi jeg har været så fokuseret på kampen,« sagde hun til Berlingske tilbage i 2014.

Annie Langberg efterlader sig to døtre og en søn samt adskillige børne- og oldebørn.