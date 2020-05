5. maj i år markerer 75-året for Danmarks befrielse fra den tyske besættelsesmagt, og det bliver hædret.

Modstandsfolk og deres efterladte får ekstraordinær hædersgave på 10.000 skattefrie kroner. Det sker i anledningen af 75-året for Danmarks befrielse.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Det er Folketinget, som på initiativ fra beskæftigelsesministeren har "besluttet at give en ekstraordinær hædersgave til den gruppe af mennesker, som fortjener en særlig tak for deres indsats under 2. verdenskrig", står der.

- Vi må som land aldrig glemme den indsats, der blev lagt for at beholde Danmark på danske hænder. Danmarks historie og overlevelse blev formet dengang - og med store personlige ofre undervejs, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

- Det er en kendsgerning, at de år har pålagt en særlig gruppe af vores borgere en tung bagage med ar på sjæl og legeme. Derfor er jeg også rigtig glad for med den her gave at kunne lægge ekstra vægt bag ordene, der udtrykker vores taknemmelighed, siger han.

De 10.000 kroner gives til tidligere modstandsfolk, tjenestegørende i allieret skibstjeneste, indsatte i koncentrationslejre samt faldne og såredes efterladte.

Denne gruppe har siden 1945 modtaget en anerkendelse for deres indsats under besættelsen. Dette er sket i form af en årlig hædersgave. Den lyder i dag på 16.100 kroner, oplyser ministeriet.

Der er per 1. marts cirka 830 modtagere af hædersgaver.

- Heraf har godt 100 ydet en særlig indsats under 2. verdenskrig, mens de resterende er efterladte. De kan hver se frem til en ekstra hædersgave på 10.000 kroner.

- I alt har regeringen afsat otte millioner kroner til ekstraudbetalingen, skriver ministeriet.

Tilbage i 2018 blev modstandsfolk og deres efterladte også hædret med 10.000 skattefrie kroner.

Grunden dengang var, at det markerede 75-året for, at den danske regering gjorde op med samarbejdspolitikken med den tyske besættelsesmagt under krigen.

/ritzau/