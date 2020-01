Copenhagen Fashion Week starter tirsdag og lancerer i år en handlingsplan for bæredygtighed. Planen skal munde ud i en række krav til modevirksomhederne.

I flere år har Copenhagen Fashion Week haft fokus på bæredygtighed, men i denne omgang tager man skridtet videre og lancerer en handlingsplan for årene 2020-2022.

Planen skal munde ud i, at der fra 2023 skal stilles konkrete krav til tøjvirksomhederne til gengæld for deltagelse med shows eller præsentationer under modeugen.

Det fortæller Cecilie Thorsmark, der er direktør for Copenhagen Fashion Week.

- Vi tror på, vi kan bidrage til - ved netop at stille høje bæredygtighedskrav til branchen - at det faktisk bliver danske brands, som kommer i forsædet globalt set, når vi nu skal til at definere en hel ny æra af mode, siger hun.

Cecilie Thorsmark kan ikke gå i detaljer med handlingsplanen eller de kommende krav, men siger, at man går ambitiøst til værks.

Modeindustrien står ifølge FN for 20 procent af verdens spildevand og mere CO2-udledning end flybranchen og shippingbranchen tilsammen.

Problemstillingen er altså presserende. Og spørgsmålet er, hvor meget man kan få modevirksomhederne til at satse på bæredygtighed, når modeugen samtidig er et udstillingsvindue, der skal forbedre omsætning og økonomi.

Den store udfordring består i at finde løsninger, så virksomhederne kan satse på bæredygtighed, uden at det bliver omkostningstungt, siger Else Skjold.

Hun er lektor i design og bæredygtighed hos Kunstakademiets Designskole i København.

Tøjindustrien har længe haltet efter andre brancher, når det kommer til bæredygtighed, mener hun.

- Det handler om at lave færre og bedre varer, som holder så længe som muligt. Det behøver du ikke investere en masse millioner kroner i, siger Else Skjold.

Nogle firmaer går nemlig stadig "i flyverskjul", siger Else Skjold, og dækker sig ind ved for eksempel at opstille en trøje i økologisk bomuld bagest i kollektionen.

- Men det bliver det altså ikke bæredygtigt af.

En rapport fra Greenpeace har konkluderet, at tøj- og skoproduktion på verdensplan forventes at stige med 81 procent frem mod 2030.

