Natten til tirsdag ankom den første sending af den amerikanske medicinalproducent Modernas længe ventede covid-19-vaccine til Danmark.

Klokken 03 trillede en polsk kølevogn med de første 4.800 doser af Modernas vacciner ind gennem porten til Statens Serum Institut i København, hvor de nu bliver ompakket og gjort klar til brug.

Onsdag bliver halvdelen af den gyldne væske bragt til Odense Universitetshospital, hvor de 2.400 doser opbevares på frost for at være klar til brug for stik nummer to.

Et tilsvarende antal doser bliver torsdag trukket op i kanyler og injiceret i overarmen for første gang på svækkede borgere i Region Syddanmark. Det sker i et helt nyt vaccinationscenter i Vejle.

»Når vi vælger at håndtere den nye vaccine i ét vaccinationscenter, er det for at få så stor erfaring med den som overhovedet muligt, så vi kan give erfaringen videre til resten af Danmark,« siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark.

Ifølge regionsformand Stephanie Lose (V) er det i første omgang plejekrævende personer over 65 år samt andre særligt sårbare borgere som blandt andet kræftpatienter, der får glæde at de første doser, Danmark har modtaget af Moderna-vaccinen.

Og mere venter forude. Omend det indtil videre er i lille målestok. I uge 4 ventes den næste sending fra Moderna at ankomme i cirka samme antal som første sending.

Danmark har nu to godkendte vacciner mod covid-19 – Pfizer/BioNTechs og Modernas.

Effekten af de to er stort set den samme.

Men Modernas udgave er langt lettere at håndtere både i distributionsleddet og for sundhedsmyndighederne, idet den skal opbevares ved minus 20 grader celsius, mens Pfizer/BioNTechs kræver et miljø på minus 60-80 grader.

»Vaccinen fra Moderne kan opbevares i en almindelig fryser. Det sparer os for en hel del logistikproblemer. Nu kan vi bruge vores sædvanlige distributionskæde til at få vaccinen ud. Vi får ikke brug for de dyre frysere til at holde vaccinen ekstrem kold,« siger Camilla Foged, professor ved Institut for Farmaci på Københavns Universitet, til dr.dk.

En anden opløftende nyhed om Moderna-vaccinen er, at selskabet netop har meldt ud, at det forventer, vaccinen giver immunitet i mindst et år.

Gennem EU-samarbejdet har Danmark indtil videre lagt billet ind på 20 millioner doser covid-19-vacciner fordelt på seks forskellige fabrikater.

Pfizer/BioNTech, hvis vaccine kom til Danmark 2. juledag og dagen efter blev anvendt på de første danskere, skal ifølge planen over de kommende måneder levere i alt 9,2 millioner doser, mens Moderna skal levere seks millioner.

Den næste vaccine, som forventes at blive godkendt til brug i EU, er Astra Zenecas udgave.

Den har Danmark bestilt 3,9 millioner doser af. Det samme antal skal medicinalvirksomheden Sanofi-GSK levere.

De sidste to medicinalselskaber, den danske stat har indgået aftaler med, er Johnson & Johnson og CureVac.

De skal levere henholdsvis 5,6 millioner og 6,8 millioner doser til Danmark.

Alle vacciner kræver to stik for at give maksimal beskyttelse, hvilket betyder, at staten har forhåndsbestilt covid-19-vacciner nok til at kunne tilbyde vacciner til den danske befolkning de kommende tre år.

Hidtil har Danmark vaccineret to procent af befolkningen. Det er den højeste andel blandt de 27 EU-lande.

Israel er det land i verden, der har vaccineret flest mod covid-19. Flere end hver femte israeler har allerede fået det første stik.