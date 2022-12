Lyt til artiklen

»Vi kommer det ikke nærmere.«

Det er svært at få Moderaternes gruppeformand, Henrik Frandsen, til at forklare, hvorfor hans parti ikke længere vil have undersøgt sagen om den fængslede Ahmed Samsam.

Hvad er grunden til, at I ikke vil gå videre med sagen?

»Det er jo fordi, at der ikke er en grund, så jeg kan ikke komme med en grund, når du spørger på den måde der,« siger Henrik Frandsen.

Udtalelsen er bemærkelsesværdig. Indtil for få dage siden ville Moderaterne nemlig gerne have Samsam-sagen undersøgt. Det skrev partiets folketingsmedlem Jon Stephensen på Twitter.

Siden da er Moderaterne kommet i regering, og nu er meldingen en anden. Gruppeformand Henrik Frandsen ønsker ikke at forklare, hvad der har ændret sig, da B.T. spørger ham.

»Vi mener ikke, at der er behov for at undersøge sagen nærmere.«

Hvor meget ved du selv om sagen?

»Du kan blive ved med at spørge, men jeg svarer det samme.«

Sagen om Ahmed Samsam blev første gang beskrevet i medierne i 2020, og siden da er flere opsigtsvækkende oplysninger kommet frem.

Samsam sidder fængslet i Danmark for at have tilsluttet sig Islamisk Stat, men ifølge ham selv arbejdede han i virkeligheden som dansk agent i Syrien og er nu blevet ladt i stikken af de danske efterretningstjenester.

Efterretningstjenesterne har aldrig bekræftet det, men både Berlingske og DR har bragt oplysninger om, at Ahmed Samsam modtog betaling af PET og FE under rejser til Syrien.

Berlingske har også beskrevet, hvordan Ahmed Samsams søster en dag blev ringet op af en PET-ansat, der præsenterede sig som Søren. Sammen med en anden betjent mødtes han med søsteren og lovede, at han ville se på sagen.

I 2021 kom Berlingske i besiddelse af et hemmeligt notat, hvor det fremgik, at de danske efterretningstjenester erkendte, at Ahmed Samsams arbejde i Syrien havde været betydningsfuldt. Det fremgik også af notatet, at PET erkendte, at myndighederne havde begået alvorlige fejl i sagen om Ahmed Samsam.

Og historierne om Ahmed Samsam og de danske efterretningstjenester stoppede ikke her.

Berlingske kunne dokumentere, at to mystiske mænd under navnene Mads og Frederik overrakte Ahmed Samsam 10.000 kroner i besøgsrummet i det topsikrede Enner Mark fængsel ved Horsens. Ifølge Samsam kom mændene fra efterretningsvæsenet - angiveligt i et forsøg på at få ham til at tie stille. Berlingske forsøgte uden held at få Kriminalforsorgen til at fortælle, hvem mændene var.

Under den netop overståede valgkamp bakkede et flertal af Folketingets partier så op om en undersøgelse af den omtalte sag.

En tidligere PET-ansat med kendskab til sagen reagerede ved at sige, at han var lettet og så frem til at afgive forklaring. Ifølge Berlingske mente han, at behandlingen af Ahmed Samsam havde været stærkt kritisabel.

B.T. har spurgt Moderaternes Henrik Frandsen, om den lange række af ovenstående oplysninger kunne være grund til at starte en undersøgelse af Samsam-sagen. Men det preller af på ham.

»Vi mener ikke, at der er behov for at undersøge sagen. Jeg kan godt sige det igen«

Jeg forstår ikke, hvorfor I ikke mener, at der er behov for det?

»Men nu tror jeg, at jeg har forklaret dig, at det er derfor, at vi ikke vil gå videre med sagen.«

Hvad er grunden til, at I ikke synes, at der er et behov for at få undersøgt sagen?

»Vi mener ikke, at der er et behov, og derfor er der ikke en grund til, at vi går videre med sagen.«