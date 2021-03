Forsvinder de symptomlignende bivirkninger fra coronavaccinen ikke indenfor 48 timer, bør man få en pcr-test.

Feber, hovedpine og muskelsmerter. Det er klare symptomer på coronavirus.

Men det er også helt normale bivirkninger efter et stik med coronavaccinen, skriver Sundhedsstyrelsen tirsdag i en pressemeddelelse.

I meddelelsen oplyser styrelsen, at personer, som oplever at få de corona-lignende symptomer efter at være blevet vaccineret, ikke behøver at tage en pcr-test, inden de igen begiver sig ud i verden.

I al fald så længe, at symptomerne er milde til moderate og forsvinder indenfor 48 timer.

- De er mest sandsynligt en reaktion på vaccinationen. Og i den situation behøver du ikke at blive testet for COVID-19, før du vender tilbage på arbejde, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg i pressemeddelelsen.

Går der to døgn, uden symptomerne er forsvundet, bør man sygemelde sig og få en test, inden man vender tilbage på arbejde.

Det er forskelligt, hvor mange bivirkninger folk oplever ved vaccinen. Mange vil ikke få bivirkninger overhovedet, skriver styrelsen.

/ritzau/