På forsiden af modemagasinet Elle i juni optræder ni kvinder, der alle har været med til gøre mærket Ganni til en international succes.

Men der var - ifølge flere kritikere - ét problem:

Alle ni kvinder er hvide.

Det skriver Mediawatch

Ifølge mediet blev flere internationale følgere forargede på Instagram efter, at både Ganni og Elle delte forsiden, og det fik dem altså til at rette en kritik.

De kritiske følgere mener simpelthen ikke, at forsiden er repræsentativ nok, idet der ikke er en eneste sort kvinde blandt de ni.

Og den kritik har nu fået Cecilie Ingdal, der er chefredaktør på Elle, til at undskylde, hvilket hun gør i mediemagasinet Q&co.

»På Ganni trak de den rigtig hurtigt tilbage og undskyldte, og vi gjorde det efter nogle dage, og jeg har undskyldt over for dem, der har følt sig trådt over tæerne. Det var jo ikke vores tanke at træde på nogen, men ikke desto mindre har folk følt sig trådt over tæerne,« siger Cecilie Ingdal.

Hun forklarer ifølge Mediawatch, at der de seneste 12 år har været i omegnen af én sort kvinde på forsiden af Elle-magasinet.

Cecilie Ingdal lover dog, at der kommer andre boller på suppen nu.

Med andre ord betyder det, at der vil være en større repræsensation af det danske samfund, og at der derfor vil være en bredere palet af etniciteter på Elle-forsiden.

Kritikken rammer ovenpå Black Lives Matter-bevægelsen, der har taget fart de seneste uger, efter politidrabet på George Floyd har fået folk til at kræve bedre rettighed og mindre diskrimination af sorte.