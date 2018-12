Små, sorte figurer med overdrevne røde læber var en del af modehuset Pradas nye kollektion Pradamalia.

For blot få dage efter, at advokaten Chinyere Ezie delte et opslag på Facebook, hvor hun kritiserer figurerne, som hun mener er det såkaldte ‘blackface’, har Prada trukket de pågældende figurer fra kollektionen tilbage, skriver CNN. Blackface er en karikatur på sorte mennesker og anses som stødende og nedladende.

»Lige nu ryster jeg af vrede,« indleder Ezie sit opslag, hvor hun forklarer, at hun netop er hjemvendt til New York fra Washington D.C.

I hovedstaden besøgte hun 'Det Nationale Museum for Afroamerikansk Historie og Kultur’, hvor hun havde set en udstilling med eksempler på ‘blackface’.

Det slog hende, hvor meget Pradas udstilling lignede den, hun så på museet - men denne gang ikke for at fortælle historien om blackface men derimod som en salgsmetode.

Chinyere Ezies Facebookopslag har på omkring 24 timer fået over 10 tusind delinger og 3,5 tusind kommentarer.

Reaktionen på shitstormen er kommet prompte fra Prada.

Blackface Blackface er en gammel teatertradition, hvor hvide skuespillere malede sig sorte i ansigtet, gerne med stereotype forestillinger af, hvordan sorte mennesker ser ud. Praksissen eksisterer ikke længere på teatre, men er stadig at finde flere steder. Praksissen anses som ufølsom og nedladende overfor sorte.

»Pradamalia-produkterne viser fantasivæsner, som ikke har til intention at referere den virkelige verden og da slet ikke blackface,« skriver modehuset i en pressemeddelelse fredag.

»Prada Group har aldrig haft intentionen om at fornærme nogen, og vi afskyr alle former for racisme og racistiske afbildninger. Derfor har vi valgt at tilbagetrække de omdiskuterede figurer fra vores udstilling,« fortsætter de.

Men det er ikke godt nok for advokaten. Ifølge hende burde figurerne aldrig være blevet lavet.

»Det er de samme sølle undskyldninger, som vi har hørt gennem historien om racistiske afbildninger. Prada er en multinational, multimilliardfirma. De kan selv undersøge, hvad disse smertefulde billeder betyder. Der er ikke noget at misforstå, der er ingen tvetydighed,« siger Chinyere Ezie til CNN.

Prada er ikke det eneste modehus, der for nyligt har været i en shitstorm på grund af racistiske tiltag.

For under en måned siden valgte modehuset Dolce & Gabanna at aflyse et modeshow i Shanghai, Kina, med få timers varsel på grund af firmaets egen markedsføring.

Tre videoer på 40 sekunder på Dolce & Gabbanas sociale medier - Facebook, Twitter og Instagram - har bragt modehuset i en regulær shitstorm.

Videoerne havde til formål at promovere showet og var tænkt som en 'hyldest til Kina', men er blevet opfattet som det stik modsatte, skriver CNN.

Den første video, der blev offentliggjort i søndags, viser en kvinde i en rød kjole, der forsøger at spise pizza med spisepinde. En stemme forklarer, at man ikke skal forsøge at bruge spisepinde som knive.

Hvis vi kigger på butikker herhjemme, så er flere også kommet i modvind på grund af racistiske undertoner.

Blandt andet måtte Kims trække en reklame tilbage, hvor den fiktive figur Jørgen malede sig sort i ansigtet på grund af nogle nye chokoladekugler, han skulle reklamere for.

Også det svenske tøjfirma H&M måtte trække et modelbillede af en lille, mørk dreng tilbage, fordi han stod i en trøje, hvor der stod ‘The Coolest Monkey in the Jungle' på maven.