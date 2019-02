Modegiganten Gucci er kommet i strid modvind efter lanceringen af en ny trøje, der beskyldes for at være racistisk.

Og nu går flere amerikanske stjerner skridtet videre.

De appellerer til, at alle deres følgere skal boykotte luksusmærket fuldstændigt.

Hele sagen handler om sweateren 'Balaclava knit top black', der ser således ud:

Balaclava knit top by Gucci. Happy Black History Month y’all. pic.twitter.com/HA7sz7xtOQ — Rashida Reneé (@fuckrashida) 6. februar 2019

Trøjen beskyldes for at være et såkaldt 'blackface'.

Et udtryk, der henviser til en form for teatermakeup, som i tidernes morgen blev brugt af hvide skuespillere og musikere til at karikere sorte mennesker.

I løbet af de sidste dage er kritikken haglet ned over Gucci, og modegiganten har da også været ude med en undskyldning.

Men det er ikke nok for den kendte filminstruktør Spike Lee, der endda kommer med et krav til Gucci.

Vis dette opslag på Instagram I,Spike Lee Of Sound Mind And Body Will No Longer Wear Prada Or Gucci Until They Hire Some Black Designers " To Be In Da Room When It Happens". It's Obvious To Da Peoples That They Don't Have A Clue When It Comes To Racist, Blackface Hateful Imagery. WAKE UP. Ya-Dig? Sho-Nuff. And Dat's Da "Coonery And Buffoonery” Truth,Ruth. Et opslag delt af Spike Lee (@officialspikelee) den 8. Feb, 2019 kl. 6.22 PST

'Jeg, Spike Lee, vil ikke længere bære Prada eller Gucci, før de har hyret nogle mørke designere,' skriver instruktøren bag film som 'Malcolm X' og 'BlacKkKlansman' i et tweet.

Og han har fået opbakning fra nogle af de store spillere på den amerikanske hiphop-scene.

Rapperne T.I. og Soulja Boy har nemlig begge det gjort klart på de sociale medier, at de klar til et boykot.

Vis dette opslag på Instagram @gucci As a 7 figure/yr customer & long time supporter of your brand I must say...Y’all GOT US fucked UP!!! APOLOGY NOT ACCEPTED!!!! We ain’t going for this “oops my bad I didn’t mean to be racist and disrespectful towards your people” shit!!! Y’all knew wtf y’all was doin and WE AINT GOING FOR IT!!! We ALL GOTTA Stop buying,wearing,and supporting this piece of shit company And ALL PIECE OF SHIT COMPANIES UNTIL THEY LEARN TO RESPECT OUR DOLLARS & VALUE OUR BUSINESS!!!! Our culture RUNS THIS SHIT!!! We (People of color) spend $1.25 TRILLION/year (but are the least respected and the least included)and if we stop buying ANYTHING they MUST correct any and ALL of our concerns. That’s THE ONLY WAY we can get some RESPECT PUT ON OUR NAME!!!! I Don’t Give a Fuck if I gotta wear Target brand shit.... #FuckGucci Et opslag delt af TIP (@troubleman31) den 8. Feb, 2019 kl. 2.50 PST

'Undskyldning ikke accepteret!!! [...] Vi stopper alle med at købe, bære og støtte dette skodfirma, indtil de lærer at respektere vores dollars og sætte pris på vores industri,' skriver T.I på Instagram.

Og stjernen Soulja Boy er altså af samme holdning.