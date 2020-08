Aarhus er den seneste tid ramt af flere coronatilfælde. Sidste uge havde tre ud af fire somalisk herkomst.

En mobil testenhed vil de næste to uger køre rundt i boligområder i Aarhus, hvor der er konstateret smittede med coronavirus.

Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Her vil borgere uden symptomer kunne blive testet, efter at kommunen den seneste tid har været hårdt ramt af et udbrud af coronavirus.

Særligt borgere med somalisk baggrund er blevet ramt. I sidste uge havde tre ud af fire smittede i Aarhus somalisk herkomst.

Det fik tirsdag Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), til at slå fast, at løsningen skal målrettes somaliere, da det er her, der er mange smittede.

Testenheden vil torsdag og fredage været at finde i Gellerup, inden den fortsætter videre til andre smitteramte boligområder. De nærmere lokationer vil blive offentliggjort torsdag.

Mens symptomfrie borgere kan blive testet i den mobile testenhed, skal personer med symptomer fortsat kontakte egen læge for at blive henvist til en test.

/ritzau/