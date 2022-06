Lyt til artiklen

Hvis du har Telmore, har du muligvis også problemer i øjeblikket.

Mobilselskabet Telmore er i skrivende stund ramt af tekniske problemer. Det skriver Telmore på deres Facebookside.

'Kære kunder. I kan lige nu opleve udfordringer med at logge på Mit Telmore, lytte til musik på Telmore Musik og gå på opdagelse på Telmore.dk'

Og de uventet ufordringer har fået flere Telmorekunder til tasterne.

En Facebookbruger skriver, at det ikke er særligt professionelt, at Telmore er nede, og at hun ikke er blevet oplyst om noget.

Flere personer på Facebook spørger helt uvidende, om Telmore oplever problemer, da de ikke kan bruge deres tjenester.

Men nu har Telmore skrevet, at de har tekniske problemer. Men mobilselskabet skriver ikke, hvorfor de tekniske problemer er opstået.

'Vores superdygtige teknikere gør alt, hvad de kan, for at få fejlen løst hurtigt,' skriver Telmore på Facebook om sagen.

700.000 danskere har Telmore som deres mobilselskab.