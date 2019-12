Vi er vant til, at MobilePay blot fikser vores betalinger.

Men nu kan kunderne se frem til, at MobilePay vil tilbyde sine 4,1 million kunder og 140.000 butikker andre ydelser end betalinger.

Det fortæller MobilePays nye direktør, Claus Bunkenborg, til Børsen.

Selvom avisen ihærdigt forsøger at få direktøren til at blive konkret, så løfter han kun en lille flig af planerne.

Blandt andet henviser direktøren til, at MobilePay har succes med nogle såkaldte loyalitetsprogrammer i Finland med de to største finske supermarkedskæder.

Her kan man lægge sit medlemskort ind i MobilePay således, at kunden får point, hver gang man betaler med appen.

Dermed forsøger virksomheden ifølge Børsen nu at tjene penge på nogle af de ydelser, som ligger ud over betalingerne.

»Man kommer til at se nogle nye initiativer fra os næste år, der er et skridt på den rejse. Her handler det om mere end bare at understøtte en betaling,« siger Claus Bunkenborg til Børsen.

MobilePay er p.t. udfordret af Apple Pay, der blev lanceret i Danmark for to år siden. Claus Bunkenborg siger til Børsen, at han betragter Apple Pay som 'en reel konkurrent'.