31. oktober bliver det et krav at verificere onlinebetalinger med MitID, der er erstatter det nuværende NemID.

Det er noget, der kan skabe store problemer for de borgere, som ikke er så ferme til det digitale, beretter Politiken.

Særligt vil det ramme alle dem, der benytter sig af den såkaldte MitID-kodeviser eller -kodeoplæser frem for appen, som kan hentes ned på både telefon og tablet.

Finans Danmark, som sammen med Digitaliseringsstyrelsen ejer MitID, oplyser nemllig til mediet, at der ikke vil være en løsning for kodeviser og -oplæse til MitID før starten af 2023.

Til Politiken kalder digitaliseringsdirektør i Finans Danmark, Michael Busk-Jepsen, det »beklageligt«, og forklarer, at det har vist sig, at der lægger et større arbejde bag en sådan løsning end først antaget.

Fadæsen vækker stor harme hos blandt andre direktøren i Ældre Sagen, Bjarne Hastrup.

»En ukendt stor gruppe borgere er ikke blevet informeret om, at de fra 31. oktober ikke længere kan handle på nettet. MitID-løsningen dækker ikke hele befolkningen, hvilket den jo burde,« siger han til Politiken og tilføjer:

»Vi er dybt bekymrede over, at man udruller så vigtig en funktionalitet uden at sikre sig en løsning, som hele befolkningen har lige adgang til. Man har udskudt tidsfristen én gang, og det burde man gøre igen, indtil de er klar med en løsning hele vejen rundt.«

Borgerne, som skulle blive ramt af dette, vil dog fortsat kunne bruge den såkaldte tofaktorgodkendelse, hvor man gennem en adgangskode og en sms har mulighed for at verificere et køb.

Ifølge Digitaliseringstyrelsen har mere end 4,5 millioner borgere indtil videre tilmeldt sig MitID.