Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er så småt ved at være en uge siden, at MitID blev en realitet for alle danskere.

Men det ser ud til, at mange fortsat ikke har fået styr på det hele endnu. Mange skal fortsat have hjælp til at oprette sig, huske koder og brugernavne. Hvis man altså kan få en tid.

For hvis man laver et par nedslag i de forskellige kommuner i det danske land, viser det sig, at der kan gå flere uger, før man kan få en tid.

Et tilfældig nedslag i to af Danmarks befolkningsrigeste kommuner, København og Aalborg, viser, at det først er den 22. november, der er tid.

TV 2 Østjylland skriver også, at der er lange ventetider i blandt andet Randers og Silkeborg, der i øjeblikket er under et stort pres.

»Vi er noget ramt. Presset er steget voldsomt nu, særligt da vi gik ind i november. Nogle har haft deres NemID i lang tid, men opdager måske først problemerne nu, hvor de ikke kan tilgå deres netbank,« siger Sofie Martinussen, teamleder i borgerservice i Silkeborg Kommune.

I Silkeborg Kommune har man åbnet for tider de næste fire uger frem, og der er i øjeblikket ingen ledige tider. I Randers Kommune er den næste ledige tid 12. december. I Aarhus er det lettere at komme til. Her er der tider fra den 21. november.

Sofie Martinussen fortæller videre, at det nødvendigvis ikke kun er ældre mennesker, som skal have hjælp. Det gælder alle befolkningsgrupper.