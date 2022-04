Overgangen fra NemID til MitID har ikke været en dans på roser. Tværtimod.

Både kommunernes borgerservice og bankerne bliver overrendt med opkald fra borgere, der har brug for en hjælpende hånd.

Og flere af B.T.s læsere skriver, at efterspørgslen er så stor, at de slet ikke kan få hjælp i tide.

En af dem er 72-årige Lone Krusebæk fra Nykøbing, der nu selv har måttet punge ud for at blive flyttet over på MitID.

For Lone Krusebæk har overgangen fra NemID til MitID vakt store problemer. Og de er endnu ikke løst. Foto: Privatfoto Vis mere For Lone Krusebæk har overgangen fra NemID til MitID vakt store problemer. Og de er endnu ikke løst. Foto: Privatfoto

»Jeg er generelt ferm på nettet, men jeg har forsøgt mig flere dage nu – det lykkes stadig ikke,« siger Lone Krusebæk.

»Til sidste følte jeg mig bare så dum, at jeg næsten begyndte at græde af frustration. Jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre.«

Hun fortæller, at borgerservice først kunne tilbyde hende hjælp i midten af juni.

B.T. har henvendt sig til Bibliotek og Borgerservice i Guldborgsund Kommune, der bekræfter, at alle tider frem til midten af juni er booket. De oplyser dog, at der løbende bliver lagt flere tider ind, hvorfor der vil komme ledige huller i perioden frem til midten af juni.

Hvad er MitID? MitID (danmarks nye digitale ID) blev lanceret i 2021 og skal gradvist erstatte NemID. De sidste NemID-brugere overgår til MitID senest den 30. juni 2022. MitID-partnerskabet består af Digitaliseringsstyrelsen, der repræsenterer staten, de danske regioner og kommunerne, og landets pengeinstitutter, der er repræsenterede ved deres interesseorganisation, Finans Danmark. Det er MitID-partnerskabet, der alene er ejer af MitID. Kilde: Mitid.dk.

Men de lange ventetider har resulteret i, at Lone Krusebæk nu har hyret et it-firma, der kan hjælpe hende med de tekniske udfordringer.

»Jeg har slet ikke turdet spørge, hvad det kommer til at koste, men det bliver sikkert et par tusinde kroner,« siger hun og fortsætter:

»Men jeg har ikke nogen i nærheden, der kan hjælpe mig. Så hvad skulle jeg ellers gøre?«

Også i Assens sidder et par, der er godt og grundigt frustrerede over overgangen til Danmarks nye digitale id.

Carina Høffner og Heidi Mørch Pedersen har begge været nødt til at købe et pas for at komme på MitID. Foto: Privatfoto Vis mere Carina Høffner og Heidi Mørch Pedersen har begge været nødt til at købe et pas for at komme på MitID. Foto: Privatfoto

For 28-årige Carina Høffner og hendes forlovede, Heidi Mørch Petersen, har det nemlig betydet, at de har måttet anskaffe sig et pas. En udgift på i alt 1.780 kroner.

»Jeg tænkte: Det er bare løgn, at man vælger et system, der kræver, at borgerne skal have penge op ad lommen,« siger Carina Høffner.

Nødvendigheden af passet skyldes, at ingen af dem har gyldig legitimation med billede som for eksempel kørekort. Og samtidig er begge deres smartphones for gamle til, at de kan downloade MitID-appen og gøre det derigennem.

»Vores telefoner virker, som de skal. Vi køber ikke nye bare for at få MitID og nøgleapp,« siger Carina Høffner.

30. juni skal alle være flyttet fra NemID til MitID. Indtil videre er halvdelen af brugerne flyttet til MitID, og for at nå deadlinen sidst i juni skal der flyttes omkring 150.000 om ugen.

Hos Digitaliseringsstyrelsen fastslår man, at MitID ikke er forbundet med ekstra udgifter for borgerne. Og det gælder også dem, der hverken har pas, kørekort eller en nyere smartphone.

»Det er en misforståelse, at man skal have et pas eller et kørekort for at få MitID. Møder man fysisk op på borgerservice, er der forskellige andre kombinationer af legitimation – for eksempel sundhedskort og dåbsattest – der sammen med svar på et antal kontrolspørgsmål eller et medbragt vidne kan identitetssikre en,« siger Adam Lebech, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.

Han medgiver, at borgerservice flere steder i landet er pressede og har lange ventetider. Det skyldes ifølge ham 'den perfekte storm', hvor skærpede paskrav, ukrainske flygtninge og forberedelser til folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet vælter sammen.

Men hvad så med de borgere, der har brug for hjælp og ikke kan få en tid hos borgerservice?

»I sådan en situation kan man ringe til sin bank og få udsat fristen. Alle får mulighed for at få MitID – ingen mister muligheden for at tilgå deres netbank,« siger Adam Lebech.