Tirsdag den 6 juni kommer den hidtil største opdatering hos MitID.

Opdateringen går blandt andet ud på, at hvis man bruger MitID på computeren, så skal man scanne en QR-kode med sit kamera, inden man kan godkende med MitID.

Det skriver Digitaliseringsstyrelsen i en pressemeddelelse.

» Opdateringen er med til at beskytte brugerne mod en type svindel, vi desværre har set meget af, hvor brugere lokkes til at swipe på en handling, som de ikke selv har startet. Samtidig er vi glade for at kunne imødekomme ønsket om at gøre det nemmere at åbne MitID appen, « siger Adam Lebech, vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen, der sammen med bankernes brancheorganisation, Finans Danmark, udgør partnerskabet bag MitID.

Det bliver også nemmere at godkende med MitID, hvis man bruger den til en handling på mobiltelefon, fordi man føres over i appen ved tryk på en enkelt knap 'Åbn MitID app'.

Hvis man ikke har automatisk opdatering slået til, skal man selv opdatere MitID appen, står der i pressemeddelelsen.