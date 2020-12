I efteråret viste en Gallup-undersøgelse, at mange parforhold har fået det bedre under coronakrisen. Men det gælder ikke alle. Karina og hendes mand har så forskellige måder at arbejde hjemme på, at det går hårdt ud over familiehyggen, fortæller hun til parterapeut Katrine Axholm.

Det har været tiltrængt med juleferie hjemme hos Karina og hendes mand, hvor hjemmearbejde har sat familiehyggen under pres. Og Karina har søgt hjælp til at afværge, at coronakrisen fører til en krise i parforholdet.

»Min mand og jeg har arbejdet hjemme det meste af 2020 og er begyndt at gå hinanden på nerverne. Jeg synes, vi plejer at have et godt ægteskab, hvor vi er gode til at samarbejde omkring børnene og de praktiske gøremål, men lige nu har jeg oplevelsen af, at vi mest går i vejen for hinanden. Vi er simpelthen for meget sammen, og jeg havde aldrig troet, at vi kunne være det. Jeg plejer at glæde mig til weekend og ferier sammen med ham og børnene, men lige nu glæder jeg mig mest til næste gang, han skal til et møde i byen, så jeg kan få noget fred, og jeg synes, det er mega ufedt at tænke sådan om den mand, jeg elsker.«

»Vi har begge måttet indrette hjemmekontor, og jeg synes, han fylder helt vildt. Vi plejer at joke med, at han ikke behøver at råbe i telefonen, selv om han taler med nogle helt ovre i Jylland, men nu er det bare ikke sjovt længere, for hans Zoom-møder og telefonsamtaler fylder hele huset. Når børnene kommer hjem om eftermiddagen, skal de være stille, fordi fars arbejdsdag ikke er slut endnu, og jeg synes ikke, det er rimeligt, at vi skal tage så meget hensyn til ham. Hvad pokker gør jeg for at få hyggen tilbage i familien?«

På job derhjemme Tal fra Danmarks Statistik viser, at 40 % arbejdede hjemme enten af og til eller regelmæssigt under forårets corona-nedlukning. Mod 28 % i 2018 og 2019. Flest arbejdede hjemme i hovedstadsområdet, og branchen med den højeste andel af hjemmearbejdende personer var information og kommunikation.

Ligesom i Karinas familie er mange parforhold og familier stærkt udfordret i denne tid, og det lægger pres på den gode stemning i de små hjem. Vi bliver begrænset i vores færden i det offentlige rum, og vi kan ikke længere rejse som før. Mange ting bliver mere besværlige. Vores mobilitet er hæmmet, og vi skal indrette os efter helt nye regler for, hvad der kan lade sig gøre. Små børn bliver hæmmet i deres interaktion med andre, og de større børn kan ikke hænge ud sammen og gå i byen, som de plejer. Som forældre skal vi indrette det arbejdsliv, som for langt de fleste plejer at foregå på en arbejdsplads væk fra hjemmet, inden for de fire vægge, som også huser vores familie og vores fritid. Og det er for de fleste langtfra nemt.

»Det er gået op for mig, at min mand og jeg arbejder vidt forskelligt. Han kræver sin plads og vil have rum og ro til sit arbejde, og jeg er langt mere villig til at indrette mig efter resten af familien. Det giver mange ærgerlige konflikter, som vi ikke plejer at have, og det gør det mindre hyggeligt at være hjemme for os alle sammen. Ingen ved, hvornår det her ender, og jeg er nødt til at finde en måde at begynde at gøre noget andet, så vi kan få det bedre sammen, og det igen kan blive mere rart for børnene.«

Karina og jeg taler lidt om, hvordan de kan indrette sig derhjemme under de nye forhold, så det hele kommer til at glide lidt lettere. Vi taler blandt andet om, at Karina skal øve sig i at sætte grænser og forventningsafstemme med sin mand.

»Jeg bliver virkelig konfronteret med min manglende grænsesætning, kan jeg godt mærke. Jeg bliver nødt til at være mere tydelig med, hvad jeg synes er okay, og hvad jeg ikke vil være med til. Det dur ikke, at jeg forsøger at please alle andre, jeg skal jo også selv fungere. Det har bare aldrig været nødvendigt før, men det bliver jeg nødt til at gøre nu. Ellers bliver jeg en sur kone og mor, og det er ingen tjent med.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for damerne.