Pensionist Henrik Vibe-Hastrup anklager Københavns Kommune for at gøre hans hus usælgeligt.

Kommunen har nemlig tilladt, at en række entreprenører kan opføre lejligheder i fire etager ved siden af og foran hans hus.

»Al sol vil forsvinde fra mit hus og min have. Grunden vil ligge i konstant skygge, så vi ender med at måtte flytte. Og det bliver også usælgeligt,« siger den 66-årige pensionist Henrik Vibe-Hastrup.

Han bor med sin kæreste og to børn i et 118 år gammelt hus på Amager i et gammelt industriområde tæt ved Amager Strandpark, som huser både almindelige boliger og erhverv. Ifølge Københavns Museum er hans hus bevaringsværdigt, og den pensionerede skibsingeniør havde store planer om at sætte det i stand indvendigt.

De planer er nu udskudt på ubestemt tid. Årsagen til husejerens frustrationer er en ny lokalplan fra Københavns Kommune, der giver en række byggematadorer lov til at bygge i fire etager i området rundt om hans hus. Og som B.T. skrev tidligere, stiger hans grundskyld desuden med 600 procent fra 11.821 kroner om året til 83.436 kroner.

Siden 2015 har en gruppe entreprenører med Øens Murerfirmas direktør, Jan Elving, i spidsen forsøgt at få lov til at bygge lejligheder på områdets grunde, som han selv ejer en del af.

Med afsæt i entreprenørernes planer har Teknik- og Miljøforvaltningen lavet en lokalplan for området. Grundene, der støder op til Henrik Vibe-Hastrups hus, er alle ejet af entreprenører.

»Jeg har ikke noget imod, at der bliver bygget flere boliger i området. Det er der brug for. Men man skal selvfølgelig også tage hensyn til de borgere, som allerede bor her. Jeg tror, enhver husejer kan sætte sig ind i, at det er krænkende, hvis der pludselig bliver bygget fire-etagers bygninger rundt om ens hus og have,« siger Henrik Vibe-Hastrup.

Husejeren får opbakning af Parcelhusejernes Landsforening, der mener, at der reelt foregår en slags ekspropriation.

»Som jeg ser det, er der reelt tale om en ekspropriation, fordi hele herlighedsværdien ved huset ødelægges. Så derfor burde boligejerne i de her sager få en eller anden form for erstatning,« siger formanden for Parcelhusejernes Landsforening, Allan Malskær.

Henrik Vibe-Hastrup har i forbindelse med nabohøringer tilkendegivet sin modstand imod kommunens lokalplan. Men for døve ører, føler han. Husejerens klage til Planklagenævnet har han heller ikke fået svar på.

»Til gengæld har entreprenørerne fået deres vilje,« mener han.

Henrik Vibe-Hastrup har klaget til Planklagenævnet over lokalplanen, som blev vedtaget i 2017. Der er ikke sket noget i sagen.

Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning og borgmester Ninna Hedeager Olsen (Enh.) har ikke nogen kommentarer til sagen, så længe der verserer en sag i Planklagenævnet.