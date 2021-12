Juletræssalgene er ovre – og dermed tid til at gøre status.

Gennem hele december har Skalborg Sportsklub solgt juletræer, der skal støtte op om det lokale foreningsliv. Men det er formentlig ikke salget, som står skarpest i hukommelsen, når vi rammer 2022.

Adskillige gange har sportsklubben været udsat for omfattende hærværk. Ødelagte bannere, overklippede lyskæder og senest tyveri, der skete natten til onsdag.

Sportsklubben har nu gjort op, at de er blevet udsat for seks tilfælde med hærværk og tyveri siden 29. november, oplyser halbestyrer Ove Sørensen til B.T.

Ove Sørensen med en af de overklippede lyskæder. Foto: Privatfoto

»Jeg er ikke bare sur. Jeg er harm! Det her minder om vandalisme, og det fortsætter bare. Jeg aner egentlig ikke, hvad vi skal gøre mere.«

»Jeg håber bare, det får en ende,« har han tidligere udtalt til B.T.

Også politiet er gået ind i sagen, men har desværre ikke haft held med at pågribe en gerningsmand på nuværende tidspunkt.

Men heldigvis er lokale strømmet til i den gode sags tjeneste for at støtte op om sportsklubben.

Syv lyskæder, magen til denne, er klippet over. Foto: Privatfoto

Siden weekenden har sportsklubben oplevet stor opbakning med donationer alt mellem 50 og 500 kroner. Også den lokale Bilka har doneret en række lyskæder, så sportsklubben er klar til salg næste år:

»Det er noget der varmer om hjertet, alt efter det vi har været udsat for,« lyder den taknemmelige kommentar fra Ove Sørensen.

Sportsklubben lukkede for salg af juletræer 23. december og gav derefter de resterende juletræer væk.

Det omfattende hærværk begyndte allerede i slutningen af november, hvor de bannere, der reklamerede for klubbens juletræer, blev skåret op. Også adskillige lyskæder blev klippet over.

Sportsklubben i Skalborg fik en skidt optakt til julen. Foto: Privatfoto

Alt i alt vurderer Ove Sørensen, at der er sket skader for omkring 23.000 kroner.

»Jeg vil gerne rose politiet. De er gået aktivt ind i sagen for at finde ud af, hvem det er, og nu har de også et godt signalement,« har Ove Sørensen forklaret over for B.T.

Ove Sørensen og Skalborg Sportsklub har trods hærværkssager dog fortsat med salg af juletræer gennem hele december.

Også selvom sportsklubben selv er blevet beskyldt for at stå bag hændelserne for at få omtale. Noget, Ove Sørensen dog afviser på det kraftigste.