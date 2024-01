De mistede deres hjem i en voldsom brand i 2022.

Nu risikerer de at skulle betale dobbelt husleje.

Alle de tidligere beboere i Grøndalsbo, en etageejendom i Vanløse, der brændte ned til grunden, blev genhuset, men nu hvor der er blevet fastlagt en dato for, hvornår de kan flytte hjem igen stopper forsikringsselskaberne måske betaling af deres genhusning.

Det skriver TV 2 Kosmopol, der har været i kontakt med flere beboere.

Boligerne står igen klar til indflytning i sommeren 2026, hvis alt går efter planen.

Men forsikringsselskaberne vil kun betale for beboernes genhusning til og med marts 2025.

Det betyder, at de risikerer at stå med dobbelt husleje i knap halvandet år, fordi der stadig er faste udgifter til de lejligheder, der endnu ikke er genopstået fra flammerne.

Ifølge TV 2 Kosmopol kan bestyrelsesformand i ejerforeningen E/F Grøndalsbo, Michael Andersen, ikke svare på, hvor mange beboere det reelt er gældende for.

»Genhusningsperioden varierer selvfølgelig mellem forsikringsselskaberne. Men det generelle billede er, at de fleste kun har genhusning til og med marts 2025,« siger han til mediet.

Flere personer udtrykker siger til mediet, at det bliver en 'svær økonomisk situation' for dem at stå i.

Bestyrelsesformanden fortæller, at ejerforeningen arbejder på at få forlænget dækningen af beboernes genhusning.

Han forklarer, at dækning af genhusning generelt varer i 12 måneder, men at det er en 'ekstraordinær situation,' fordi det ikke er muligt at genopføre så stor en ejendom på et år.

Derfor besluttede forsikringsselskaberne da også hurtigt, at dækningen ville vare mere end de 12 måneder.

Overfor TV 2 Kosmopol forklarer underdirektør i brancheorganisationen Forsikring & Pension, Pia Holm Steffensen, at det er de enkelte forsikringsselskaber, der skal vurdere, hvorvidt de vil forlænge dækningen af genhusning.

Derfor bliver beboerne nødt til selv at tage kontakt til deres forsikringsselskaber for at finde en løsning.