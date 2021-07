En opsigtsvækkende sag rammer nu Danmarks hemmelige tjeneste PET.

I dag kan B.T. fortælle, at Politiets Efterretningstjenestes faste håndværker Jens Christian Bundgaard blandede sin egen, private husrenovering sammen med en stor entreprise for PET.

Claus Ganløse er VVSer og lavede arbejde for 440.000 kroner i Jens Christian Bundgaards hjem i Farum.

»Jeg blev bedt om at skrive PET på regningerne, selvom det var regninger for arbejde udført i hans private hjem,« siger Claus Ganløse.

Entreprenør Jens Christian Bundgaard er under mistanke for at have blandet sin egen private husrenovering sammen med sit arbejde for PET.

Samtidig står en tidligere ansat frem og fortæller, hvordan dannebrogsvinduer blev leveret til PET på Klausdalsbrovej i Søborg og efterfølgende kørt til Jens Christian Bundgaards luksusejendom i Farum.

»Jeg har en af de store trailere, og derfor bad Jens Christian mig om at køre materialer fra PETs hovedkvarter og til hans hus i Farum. Blandt andet dannebrogsvinduer,« siger D. Christensen, der er tidligere ansat ved Jens Christian Bundgaards firma, JCB Tømrer og Snedker. Han ønsker ikke sit fornavn frem, men B.T. kender hans fulde identitet.

B.T. undersøger sagen om politiets brug af entreprenør Jens Christian Bundgaard på baggrund af et tip, som er modtaget i forbindelse med avisens afdækning af tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen, der nu er tiltalt for bestikkelse.

Efterretningstjenesten skriver i et svar, at den 'tager uregelmæssigheder meget alvorligt'.

43-årige Jens Christian Bundgaard er ikke en hr. hvem-som-helst. Han er en succesfuld entreprenør, der stort set kun arbejder for staten – primært politiet. Han har mange år været fast håndværker for Nordjyllands Politi og Københavns Politi. Samtidig har han over en årrække totalrenoveret PETs hovedkvarter i Søborg og har derfor haft sin faste gang i PETs hemmelige gemakker.

En ekspert kalder de nye oplysninger 'mistænkelige'.

»Det ser mistænkeligt ud, og en umiddelbar tanke er, at PET og dermed skatteyderne har været med til at betale entreprenørens private renovering,« siger Kim Klarskov Jeppesen, der er professor i revision ved Copenhagen Business School.

Claus Ganløse blev bedt om at skrive PET på fakturaer for arbejde, han lavede for PETs faste håndværker Jens Christian Bundgaard. Foto: Nils Meilvang

Det er autoriseret VVS-installatør Claus Ganløse, der i dag står frem i B.T. og fortæller, hvordan han blev instrueret i at skrive PET på Jens Christian Bundgaards private fakturaer. I alt drejer det sig om tre fakturaer fra marts, april og maj 2017 for i alt 440.000 kroner.

Arbejdet blev udført på Jens Christian Bundgaards landejendom i Farum nord for København, der dengang var på 225 kvadratmeter. Siden er huset blevet renoveret med udvidelse af en første sal, så tømrermesteren i dag kan boltre sig på 347 kvadratmeter.

Jens Christian Bundgaard købte ifølge tinglysningen ejendommen i oktober 2016 for ni millioner kroner. Umiddelbart efter gik håndværkerne i gang, fortæller Claus Ganløse:

»Alt blev lavet. Nye gulve, nye vinduer, nyt badeværelse og nyt køkken. Alt blev revet ud af huset, så det var et stort projekt. Mellem fem og ti mand gik dagligt og arbejdede derude. Også hans egne håndværkere,« siger Claus Ganløse, der blandt andet stod for alt VVS-arbejde herunder nyt badeværelse.

Jeg undrede mig over, at vinduerne skulle leveres hos PET D. Christensen, tidl. ansat i Jens Christian Bundgaards firma

Huskøbet og renoveringen fandt sted i samme periode, som Jens Christian Bundgaard og hans firma, JCB Tømrer og Snedker, udførte en totalrenovering af PET på Klausdalsbrovej i Søborg.

En opgave, som Claus Ganløse som VVS’er også bidrog til som underentreprenør. Men ikke i de tre måneder i 2017, hvor han arbejdede privat for Jens Christian Bundgaard.

Da Claus Ganløse skulle have betaling for den første regning, fik han at vide, at han skulle skrive 'Vedr.: PET, Klausdalsbrovej' efterfulgt af ordene 'BLOK 2 VVS-installationer'.

Det blev efterfølgende gjort på tre regninger på henholdsvis 177.500 kroner, 143.750 kroner og 118.750 kroner. Se dokumentationen i bunden af artiklen.

BLOK 2 henviser ifølge Claus Ganløse til en af de bygninger, som JCB Tømrer og Snedker renoverede for PET. Men arbejdet foregik altså ifølge Claus Ganløse i tømrermester Jens Christian Bundgaards hus i Farum.

Jens Christian Bundgaards hus i Farum, som han købte i 2016 og efterfølgende renoverede. En underentreprenør fik besked på at skrive PET på fakturaerne på det arbejde, der blev lavet i hans hus. Foto: Bax Lindhardt

På regningerne er det ikke specificeret, hvad det er for en ydelse, PET har fået. Under tekst står der bare 'Aconto'.

Ifølge en ekspert åbner fakturaerne op for mulig svindel og skattesnyd.

»Det giver entreprenøren tre muligheder. Han kan sende regningen videre til PET eller hvem, der nu betaler. Det er svindel. Eller også kan han køre den ind over firmaet. Dermed snyder han i skat, fordi en privat renovering skal betales af beskattede midler. Han kan også gøre begge dele, det vil sige både svindle og snyde i skat ved at køre regningen ind over firmaet og lade PET betale for hans private renovering,« siger Michael Egholm, der er revisionsekspert og direktør i firmaet Advizer Law.

»Over for både PET og Skattestyrelsen vil entreprenøren kunne fremvise fakturaerne som dokumentation for, at VVS'eren har udført arbejde for hans firma hos PET. Men det er jo forkert. I virkeligheden er arbejdet udført i hans hus,« siger han.

Claus Ganløse fortæller, at alle aftaler blev lavet mundtligt. Men han har skriftlig dokumentation for, at der er blevet leveret materialer fra forskellige grossister til Jens Christian Bundgaards privatadresse – bestilt af Claus Ganløse og hans VVS-firma.

To regninger dateret den 20. og 23. februar 2015 viser eksempelvis, at firmaet Brødrene Dahl leverede vandvarmere og tilbehør for 27.594 kroner i indkøbspris til Jens Christian Bundgaards adresse – bestilt af Claus Ganløse til arbejdet i Bundgaards hus.

Andre grossistregninger viser, at der blandt andet blev leveret termostater og andet VVS-materiel i marts og april 2017. Altså de måneder, som de tre regninger for 440.000 kroner dækker over.

Fakturaerne viser, at varerne blev leveret til Jens Christian Bundgaards privatadresse.

Claus Ganløse fortæller, at han selvfølgelig undrede sig over, at han skulle skrive PET på regningerne for det arbejde, han udførte i Jens Christian Bundgaards hjem.

»Jeg kunne godt regne ud, at det var noget med, at det skulle ind over hans firma. Men så tænkte jeg ikke mere over det. Jeg levede blandt andet af at få opgaver fra Jens Christian Bundgaard, og så blandede jeg mig ikke i, hvordan han afregnede. Hvad han gjorde bagefter, ved jeg ikke,« siger Claus Ganløse.

Claus Ganløse er ikke den eneste håndværker, der har oplevet noget mistænkeligt. En tidligere ansat fortæller, hvordan han i begyndelsen af 2017 kørte byggematerialer fra PETs hovedkvarter til Jens Christian Bundgaards private hjem. Blandt andet dannebrogsvinduer.

»Jeg undrede mig over, at vinduerne skulle leveres hos PET. Umiddelbart er der ikke en god forklaring på at få vinduerne leveret på Klausdalsbrovej. For det var ikke vinduer til PET-renoveringen,« siger D. Christensen, der var ansat hos JCB Tømrer og Snedker som først tømrer og senere byggeleder fra 2011 til 2017.

Det er her på Klausdalsbrovej i Søborg, at entreprenør Jens Christian Bundgaard gennem en årrække har renoveret for PET. Foto: Søren Kjellberg Ishøy

Trafikken af vinduer mellem PET og Jens Christian Bundgaards private hjem bekræftes også af dokumenter fra Furesø Kommune, som B.T. har fået aktindsigt i.

Her fremgår det, at Jens Christian Bundgaard i januar 2017 søgte om byggetilladelse til blandt andet at inddrage en 1. sal til beboelse. Som en del af byggeansøgningen til kommunen sendte han det tilbud på vinduer af mærket Outline, han havde fået fra en tømmerhandel i Aalborg 4. januar 2017.

Prisen for udskiftning af alle husets vinduer var på 368.044 kroner inklusive moms, fremgår det af tilbuddet. Leveringsadressen bekræfter, at vinduerne er bestilt til PETs adresse: 'Bygning 3, Klausdalsbrovej 1 – 47', står der på regningen. 'Ring to timer før levering', står der desuden ved siden af Jens Christian Bundgaards telefonnummer.

»At entreprenøren ud fra det oplyste har fået leveret sine private byggematerialer på PETs adresse og efterfølgende fået dem kørt hjem bestyrker mistanken om en sammenblanding af hans egen og PET's økonomi. Sagen bør selvfølgelig undersøges til bunds,« siger Kim Klarskov Jeppesen fra Copenhagen Business School.

B.T. har talt med Jens Christian Bundgaard, der afviser at have blandet sin egen økonomi sammen med PETs. Han henviser i øvrigt til sin advokat, Hans Jakob Folker, der i en mail skriver, at de er i gang med at undersøge sagens omstændigheder.

B.T. har via aktindsigter forsøgt at få PET til at udlevere de fakturaer, tjenesten har modtaget fra Jens Christian Bundgaard. PET vil dog ikke udlevere fakturaerne. Begrundelsen er hensynet til 'statens sikkerhed'.

Men efterretningstjenesten skriver, at den vil undersøge 'uregelmæssigheder'.

'PET som offentlig myndighed er forpligtet til at undersøge oplysninger, der måtte komme frem om mulige økonomiske uregelmæssigheder i forbindelse med PETs indkøb. PET tager sådanne uregelmæssigheder meget alvorligt,' lyder det i et skriftligt svar fra PETs presseafdeling.