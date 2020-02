Handlende i Meny i Hjørring måtte søndag gå forgæves.

Butikken er nemlig lukket på grund af mistanke om skadedyr.

»Vi har valgt at lukke butikken på grund af mistanke om skadedyr, i samarbejde med Fødevarestyrelsen og vores skadedyrsfirma arbejder vi på højtryk for at kunne åbne butikken hurtigst muligt igen,« oplyser Dagrofas kommunikationsafdeling, der har Meny som kunde til B.T.

Meny har sat skilte op i butikken, der informerer kunderne op, at de holder lukket på grund af mistanke om skadedyr.

»Vi har taget de nødvendige foranstaltninger, og der vil også være lukket i morgen. Der vil være skiltning i butikken og information på facebook om, hvornår butikken genåber,« oplyser kommunikationsafdelingen til B.T.

Meny lukkede ned klokken 18 lørdag aften.

Det står ikke klart, hvad der har fået Meny til at mistænke skadedyr til at begynde med.

Til Nordjyske siger chef for Meny i Hjørring Christian Dam, at de lige nu leder med lys og lygte for at se, om de kan finde noget i butikken, men at det ikke ser sådan ud.