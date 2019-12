Tre kloakdæksler fløj op i 3. sals højde på Valby Langgade i København onsdag eftermiddag. Heldigvis kom ingen mennesker noget til.

En del borgere i den københavnske bydel Valby fik et chok ved middagstid onsdag, da noget, der mindede om et gasudslip, fik flere dæksler til at ryge i luften.

»Vi fik en del henvendelser fra folk, der havde oplevet, at kloakdækslerne var røget af. Tre steder fløj de op i 3. sals højde, og kort efter kunne vi lokalisere gaslugt.«

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Kristian Rohdin, og tilføjer, at mandskabet på stedet arbejder på højtryk for at undersøge sagen.

Valby Langgade er spærret i begge retninger fra krydset Søndre Fasanvej og krydset Pile Allé og Roskildevej. Brandvæsenet og Hofor undersøger. Pt. Ingen tilskadekomne. #politidk https://t.co/arirEiV9Mt — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) December 11, 2019

Mirakuløst kom ingen mennesker noget til, men vagtchefen fortæller, at asfalten på de berørte steder er hårdt medtaget.

I skrivende stund er det meste af Valby Langgade afspærret.

Det drejer sig om strækningen fra krydset på Søndre Fasanvej og krydset Pile Allé og Roskildevej, og trafikanter i området skal finde andre ruter.

Valby Langgade spærres ved nr 10. Der er mistanke om gasudslip da kloakdæksler er fløjen til himmels. Vi er igang med afspærring så brandvæsenet og gasselskab har plads til at undersøge nærmere #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) December 11, 2019

Politiet sørger for afspærring, mens brandvæsenet og gasselskabet arbejder på stedet for at finde ud af, hvad der er sket.

»Vi har bedt folk om at blive indendøre, mens vi finder ud af, hvad der er galt,« siger vagtchefen.

Han har i øjeblikket ikke noget overblik over, hvor lang tid der går, før vejen bliver åbnet igen.

