I dansk landbrug har historierne floreret i et stykke tid.

»Vi kender også de rygter, som landmændene taler om,« siger Ida M.L.D. Storm, sektordirektør for kvæg i brancheforeningen Landbrug & Fødevarer.

Ifølge Avisen Danmark er der således en stigende mistanke om, at eksporteret levende kvæg fra Danmark alligevel ender i Rusland, selvom transporterne til det krigsførende land officielt er indstillet.

De direkte transporter, altså.

For mistanken går på, at de mange køer kommer til Rusland via et andet land: Ungarn.

De rå tal ser ifølge mediet sådan ud:

I 2022 faldt eksporten af levende kvæg til Rusland med mere end 80 procent: Til 1.882 dyr (opnået via en 'slutspurt' lige efter krigens udbrud).

I 2022 blev eksporten af levende kvæg til Ungarn syvdoblet til 2.700 dyr.

Umiddelbart er der ingen forklaring på, hvorfor eksporten til Ungarn er steget så voldsomt.

Eksempelvis er landets mælkeproduktion ikke gået tilsvarende i vejret, og det er derfor, at flere landmænd har en formodning om, at køerne simpelthen sendes videre fra Ungarn til Rusland.

I de seneste måneder har Landbrug & Fødevarer derfor spurgt samtlige danske kvægeksportører om, hvor deres kvæg ender.

Om rygterne om en skjult eksport til Rusland lyder det:

»Vi kan ikke be- eller afkræfte dem, for der findes ikke registreringer af, hvor dyrene kommer hen efter Ungarn. Det er derfor, at vi har skrevet et brev til eksportørerne,« siger Ida M.L.D. Storm fra brancheforeningen.

Herfra har svarene mere eller mindre lydt, at enten har de danske kvægavlere klare aftaler om, at dyrene ikke skal sælges videre til Rusland, eller også lyder svarene, at man ikke aner, hvad der sker med kvæget efter ankomsten til Ungarn.

Problematikken er i øvrigt ekstra speget af, at mange ukrainske krigsflygtningenfaktisk arbejder i det danske landbrug og altså kan være med til at opfostre dyr, der ender i det land, der har invaderet deres hjemland.

Ifølge Avisen Danmark blev der sidste år eksporteret 61.383 levende kvæg til udlandet fra Danmark.