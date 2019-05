1,6 milliarder kroner af byttet fra det største svindelnummer i dansk historie bliver nu betalt tilbage til den danske stat.

»For mig som skatteminister har det været min hovedprioritet at få hver en bøjet femogtyveøre tilbage til statskassen,« siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) på et pressemøde.

Skattestyrelsen indgik tirsdag aften i New York et nyt forlig i sagen om snyd med udbytteskat, hvor den danske stat har mistet 12,7 milliarder kroner.

Forliget er indgået med 61 amerikanske pensionsplaner og en række dertilknyttede personer og selskaber, siger ministeren.

Styrelsen begyndte i maj sidste år at anlægge retssager mod 470 personer og firmaer, der mistænkes for at være i ledtog med den hovedmistænkte bagmand Sanjay Shah.

Britisk-indiske Sanjay Shah er sigtet af bagmandspolitiet (SØIK), men lever fortsat et liv i luksus i skattelyet Dubai.

Bagmanden Sanjay Shah Britisk-indiske Sanjay Shah er stævnet af Skattestyrelsen og sigtet af politiet. Han beskyldes for at være bagmanden i et omfattende svindelnummer. Det danske skattevæsen har udbetalt 12,6 milliarder kroner til folk, der påstod at have aktier i danske virksomheder. Det kan være et velovervejet valg, at Shah lige netop har slået sig ned i Forenede Arabiske Emirater, der i marts kom på EU's liste over skattely. »Det er nemt at overføre penge til Dubai, som stammer fra kriminalitet, da myndighederne ikke stiller spørgsmål ved, hvor pengene stammer fra,« siger revisor Jakob Dedenroth Bernhoft. Skattestyrelsen er gået i retten i Storbritannien, USA, Malaysia, Forenede Arabiske Emirater, Tyskland, Canada, Luxembourg og Danmark for at få pengene retur. Både Sanjay Shah og hans kone er stævnet af Skattestyrelsen. Shah har fået indefrosset værdier i London samt i Dubai.

B.T. rejste i april til den arabiske storby for at tegne et portræt af Sanjay Shah, få adgang til hans bevogtede millionvilla og besøge ham på hans kontor. Se alle videoerne her.

I november 2018 kom nyheden om, at to amerikanske pensionskasser havde indgået forlig og betalt 10 millioner kroner tilbage til Danmark. Det svarer til blot 0,08 procent af det mistede beløb.

Det nye forlig, der blev indgået 28. maj, er altså det første siden november.

Sådan snød svindlerne Skat

Det danske skattevæsen blev snydt af udenlandske virksomheder, der fra 2012-2015 fik udbetalt 12,7 milliarder kroner i refusion for skat på udbytter fra danske aktier.

Aktier, som de ifølge danske myndigheder ikke ejede.

Skatteminister Karsten Lauritzen har sagt, at han håber at kunne få i alt seks milliarder kroner retur. Hvis det lykkes, mangler der stadig 6,7 milliarder kroner fra det omfattende svindelnummer.

Desuden vil det koste op mod to milliarder kroner i advokatregninger at føre retssagerne i fem forskellige lande.

»Jeg tror ikke, at advokatregningen bliver større end de penge, der er sat af. Der er afsat en buffer. Omkring 40 procent af de to milliarder regner vi ikke med at bruge, men vi har sat dem af for en sikkerheds skyld. Så forhåbentlig bliver det noget billigere,« sagde Karsten Lauritzen tidligere i maj til B.T.

Retsopgør mod mistænkte Skattestyrelsen har stævnet 470 personer og selskaber, og der er anlagt sager for det fulde svindelbeløb. Skattestyrelsen oplyser til B.T., at den har taget retslige skridt i USA, Storbritannien, Malaysia, Forenede Arabiske Emirater, Tyskland, Canada og Luxembourg. Skattestyrelsen skønner, at der kan hentes omkring seks mia. kr. til statskassen.

I øjeblikket er en kommission ved at afhøre medarbejdere fra Skat for at undersøge, hvordan svindlen kunne foregå.

Skat-medarbejdere har berettet om kaotiske tilstande med nedskæringer, manglende ressourcer, ledelsessvigt og dårlige it-systemer, der i praksis ikke gjorde det muligt at kontrollere, om udlændingene reelt ejede de aktier, som lå til grund for at udbetale milliarderne.

Tidligere i maj kaldte Karsten Lauritzen i et interview med B.T. sagen for 'den værste sag i min tid som skatteminister'.

Sideløbende med Skattestyrelsens retssager foretager bagmandspolitiet (SØIK) en efterforskning af Sanjay Shah.

»Jeg er selvfølgelig først tilfreds, når der er nogen, der sidder og afsoner i et dansk fængsel,« sagde han.

