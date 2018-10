En 64-årig afdelingsleder i Socialstyrelsen, som mistænkes for at have svindlet for 111 millioner kroner, har en forkærlighed for heste.

Hun har været involveret i et stutteri og opdrættet heste, og hendes hest Pure Heart deltog i VM for unge springheste i 2012 i Belgien.

Det kan B.T. fortælle, efter at det tirsdag kom frem, at kvinden angiveligt har svindlet for 111 millioner kroner fra 2002 og frem til i dag.

Pengene har hun overført til egne konti ved i alt 274 udbetalinger fra 2002 og frem til i dag. Millionerne har hun taget fra de såkaldte satspuljer, der hvert år uddeles til initiativer, som skal forbedre levevilkårene for de udsatte i samfundet.

B.T. var tirsdag eftermiddag forbi den mistænktes hus og kunne konstatere, at gardinerne var trukket ned, og der var en lukket gitterport med pigge og alarmsystem. Navnet på postkassen var streget ud. Ifølge en nabo var der lys i huset i sidste uge. Kvinden boede alene og holdt sig meget for sig selv, fortæller naboen.

Navnet på den mistænktes postkasse er streget ud. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere Navnet på den mistænktes postkasse er streget ud. Foto: Thomas Nørmark Krog

Den 64-årige kvinde blev på et pressemøde tirsdag omtalt som en betroet medarbejder af børne- og socialminister Mai Mercado (K), og hun har da også fået en fortjenstmedalje af dronningen i februar 2017 for netop at have arbejdet 40 år i Socialstyrelsen.

Men kvinden har tilsyneladende levet et dobbeltliv: Udadtil den loyale medarbejder. Men i virkeligheden snød og bedrog hun ifølge anklagemyndigheden de organisationer og foreninger, som skulle have penge til velgørende arbejde.

Nu jagtes hun af Bagmandspolitiet og er efterlyst af Interpol. Hun var angiveligt flygtet ud af landet, da politiet reagerede på en anmeldelse 25. september 2018.

Kvinden blev 4. oktober i år erklæret personligt konkurs ved Sø- og Handelsretten med partner hos Kammeradvokaten Boris Frederiksen som kurator. Af tinglysningen fremgår det også, at hendes gule hus er blevet beslaglagt.

Gardinerne er trukket ned i den mistænkte kvindes hus. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere Gardinerne er trukket ned i den mistænkte kvindes hus. Foto: Thomas Nørmark Krog

På internettet er det svært at finde oplysninger om den sigtede kvinde ud over adressen og en omtale af hendes fortjenstmedalje. De Gule Sider henviser til et telefonnummer, der går direkte på telefonsvarer.

Der findes ingen billeder af hende. Intet knytter hende til Socialstyrelsen, og hun findes ikke på Facebook, LinkedIn eller andre sociale medier. Til gengæld har hun en profil på Heste-nettet.dk, og det fremgår som nævnt også af en artikel, at hendes hest Pure Heart har deltaget i VM for springheste i 2012 i Belgien.

Det åbne spørgsmål er, hvordan det tilsyneladende og gennem så mange år var muligt for kvinden at overføre de mange penge, uden at det blev opdaget.

Det gav hverken Mai Mercado eller hendes departementschef, Jens Strunge Bonde, et meningsfuldt svar på under tirsdagens pressemøde. Det skal flere undersøgelser, ud over den strafferetlige efterforskning, belyse. Mai Mercado lovede også, at et eventuelt ansvar vil blive placeret.