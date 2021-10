»Don't drink and drive.«

Sådan lyder det fra Sydjyllands Politi i et opslag på Twitter.

Opfordringen kommer efter, at der mandag aften opstod et trafikuheld på Ribevej, et stykke landevej, der strækker sig mellem de to sønderjyske byer Vojens og Hammelev.

Her kørte en 62-årig, kvindelig bilist nemlig i grøften, og ifølge flere vidner formodes det, at hun var påvirket af alkohol.

»Vi modtog anmeldelsen kort før klokken 19.00 om, at en kvinde var kørt i grøften. Men kvinden er heldigvis ikke kommet til skade,« fortæller Bjørn Pedersen, der er vagtchef ved Sydjyllands Politi, til B.T.

Mens kvinden blev tilbageholdt af vidner, og de afventede politiet, kom hendes datter dog til undsætning. Og med sig havde hun taget en øl med til sin mor.

»Den fik hun dog ikke,« fortæller vagtchefen ved Sydjyllands Politi.

I stedet blev den 62-årige kvinde anholdt og kørt direkte til afhøring og udtagning af en blodprøve.

Bilen, som kvinden kom kørende i, røg sig en tur i grøften, og den har angiveligt fået nogle skrammer, fortæller vagtchefen.

Ingen er kommet til skade under ulykken.