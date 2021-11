Det er den nye Omikron-variant som Styrelsen for Patientsikkerhed mistænker, at en elev er testet positiv med på en skole i Odense.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed til B.T.

Søndag aften meddelte Odense Kommune, at Rasmus Rask Skolen i Odense-forstaden Bellinge holdes lukket grundet fundet af en endnu ukendt coronavariant blandt skolens elever.

»Vi er i dag, søndag den 28. november 2021, blevet gjort opmærksomme på, at der er en elev på skolen som er mistænkt smittet med en Covid-19 variant. Varianten er sendt til videre undersøgelse og vi får først besked om senere hvad det er for en variant,« skriver skoleleder Lars Bach Sørensen i et opslag på skolens Facebookside søndag aften.

