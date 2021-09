Flere adresser i Odense skal nu undersøges for, om det ekstremt farlige stof PFOS – der står for perfluorooctansulfonsyre – findes på stederne.

Det sker efter, at man tidligere på året opdagede en stor mængde af stoffet i nogle køer, der græssede i Korsør tæt på en brandskole.

Danske Regioner har derfor i samarbejde med kommunerne dannet sig et overblik over andre brandøvelsespaldser i Danmark, hvor der kan være risiko for, at stoffet befinder sig. Og på listen findes flere adresser i Odense.

Blandt andet nævnes Odense Kommunes beredskabsafdeling på Åsumvej, Odense Lufthavn på Beldringevej og Bolbro Varmecentral på Møllemarksvej.

Det vides endnu ikke, om det farlige stof er at finde på adresserne på listen. Det skal undersøges nu.

»Det er rigtig godt, at vi nu har et overblik over brandøvelsespladser, så vi alle kan sætte turbo på arbejdet med at komme eventuelle forureninger til livs,« siger Heino Knudsen, formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer, i en pressemeddelelse.

Hvad er PFOS? PFOS er en forkortelsen for perfluorooctansulfonsyre. Det er et menneskeskabt fluoroverfladeaktivt stof, og der ses PFOS-forurening over det meste af verden. Selvom PFOS helt aktuelt sættes i sammenhæng med brandskum, skal vi tilbage til 1949 og virksomheden 3M for at finde ophavet. Det skulle beskytte stoffer mod pletter og var også at finde i diverse pletfjernere. En forhøjet koncentration af PFOS kan give forhøjet kolesterol- og levertal, og det anses for også at øge risikoen for at udvikle visse former for kræft. Kilde: Syddansk Universitet.

Danske Regioners opgørelse viser, at der samlet set er fundet 145 lokaliteter i landet, som skal undersøges nærmere.

På mange af lokaliteterne er der allerede sat aktiviteter i gang, mens der på andre lokaliteter først skal tages stilling til, om der skal gives et påbud til forureneren.

»Vi er nødt til at undersøge pladserne meget grundigt, før vi kan sige, om de er forurenede, og om det i så fald har en indflydelse på menneskers sundhed eller drikkevand. Jeg forstår godt, hvis nogen synes, at det burde gå hurtigere – men det er et ressourcekrævende arbejde, og det er vigtigt, at vi først prioriterer de steder, hvor risikoen er størst. Jeg kan garantere, at alle myndigheder arbejder så hurtigt som muligt,« siger Heino Knudsen.

Her finder du en liste over alle de berørte adresse i Odense:

Odense Kommunes Beredskabsafdeling, Åsumvej 35

Odense Lufthavn, Shell benzin salg, Beldringevej

Bolbro Varmecentral, Møllemarksvej 37

Dalum Papirfabrik, Dalumvej 116

Højstrup militære arealer, Rismarksvej

Fynsværket, Havnegade 120

Det er som nævnt endnu ikke sikkert, om det giftige stof findes på lokaliteterne. Men det skal nu undersøges.