I dette års ‘Miss Danmark’-konkurrence, der blev holdt onsdag aften, var der indført et nyt koncept. En delkonkurrence kaldet ‘Miss Natural Beauty’, hvis formål var at vise deltagerne, præcis som de er.

Men nu står en af årets ‘Miss Danmark’-finalister frem og fortæller, at det er fup. Billederne er redigeret.

»Jeg synes, det giver et urealistisk billede af, hvordan huden ser ud. Og de har fjernet mit modermærke, som er kendetegnet ved mig, og det, synes jeg, er ærgerligt,« fortæller 20-årige Sofie Birkø, der sammen med 30 andre unge kvinder deltog i dette års ‘Miss Danmark’-finale i Cirkusbygningen.

Sofie Birkø har et meget karakteristisk modermærke under højre øje, og da hun opdagede, det var redigeret væk på hendes ‘Miss Natural Beauty’-foto, blev hun enormt ærgerlig.

»Det viser jo ikke mig ‘natural’ - og jeg er faktisk ret glad for mit modermærke under øjet, fordi jeg altid godt har kunnet tænke mig et modermærke i ansigtet, der var tydeligt. Og det er, sådan det eneste, jeg har. Og det er mig. Så jeg synes, det er ærgerligt, det ikke er der,« fortæller hun til B.T.

Henter før-efter billede...

‘Miss Danmark’-direktør Lisa Lents skriver på den officielle Facebook-side, at grunden til, de i år har indført den nye delkonkurrence, blandt andet er for at nedbryde fordomme omkring ‘Miss Danmark’ og sætte fokus på, at naturlig skønhed også er en stor del af konkurrencen.

'Miss Danmark vil gerne inspirere unge kvinder til at omfavne naturlig skønhed. Vi vil gerne vise deltagerne, præcis som de er,' skriver Lisa Lents i Facebook-opslaget.

»Hvorfor skal mine kendetegn væk?«

Men Sofie Birkø mener ikke, hendes billede hverken kan eller skal inspirere unge kvinder.

Hun mener nemlig, det kan være med til at skævvride de unges skønhedsidealer.

Hvis de har været inde og redigere i huden, så er det jo ikke så naturligt. Og så skaber det et urealistisk billede af, hvordan man skal se ud Sofie Birkø

»Hvis de har været inde og redigere i huden, så er det jo ikke så naturligt. Og så skaber det et urealistisk billede af, hvordan man skal se ud,« siger Sofie Birkø.

Og netop det urealistiske billede, hun mener, ‘Miss Danmark’ har skabt, står i stor kontrast til, hvad Lisa Lents selv skriver om delkonkurrencen ‘Miss Natural Beauty’.

Her skriver hun nemlig, at ‘det er meget oppe i tiden med fejlfrie Instagram-billeder, og vi vil gerne konfrontere denne trend på de sociale medier’.

Mens B.T. taler med Sofie Birkø, sidder hun og kigger på sit foto fra konkurrencen, og jo mere hun kigger, jo flere karaktertræk og detaljer opdager hun, de har redigeret væk fra hendes ansigt.

Henter før-efter billede...

»De har fjernet flere modermærker, kan jeg se. Jeg har faktisk også et andet modermærke på venstre kind, de har fjernet. Jeg elsker, når folk har modermærker, og derfor synes jeg ikke, det skal væk,« siger hun lettere frustreret - og fortsætter:

»Og de har da glattet min hud ud, tror jeg. Og så er det bare ikke naturligt. Hvorfor skal mine kendetegn væk? Det er sådan, jeg er, og jeg har jo ikke noget imod dem - tværtimod.«

»Det er jo svindel og humbug«

Martin Jessen er fotograf og har taget billeder af Sofie Birkø de seneste to år, og han er dybt rystet over det billede, der er dukket op af hende, som ‘Miss Danmark’ kalder naturligt.

»Jeg har taget tusindvis af billeder af Sofie. Jeg kender derfor hver en fure og modermærke i hendes ansigt - og så ser man de billeder, der er lagt på nettet, som angiveligt skulle være naturlige. De er photoshoppet for fuld smadder,« siger han til B.T. og og fortsætter:

»Det billede, som er præsenteret som naturligt på ‘Miss Danmark's side, ligner faktisk slet ikke Sofie - hendes ansigts karaktertræk er fjernet helt.«

Når man laver en konkurrence og kalder det ‘naturligt og uden filter’, så er det jo svindel og humbug Martin Jessen, fotograf

Martin Jessen fortæller, hvordan han hjalp Sofie Birkø med at filme en video til ‘Miss Danmark’ i juli. Og at hun i al den tid, han har kendt hende, har villet have både billeder og videoer så naturlige som muligt.

»Når man laver en konkurrence og kalder det ‘naturligt og uden filter’, så er det jo svindel og humbug,« siger han.

Som fotograf ved han godt, hvor ofte billeder bliver redigeret, og derfor synes han, ideen om det upolerede var fantastisk.

»Målet med at fjerne fokus fra det perfekte er sådan set ædelt nok, hvis man så bare efterlever det og viser pigerne, som de ser ud. Men når man efterfølgende kører en gang 'frekvens separation' med mere over billederne i Photoshop, så er det naturlige væk, og Lisa Lents og hele ‘Miss Danmark-konceptet’ kommer til at fremstå som uærligt og utroværdigt,« siger Martin Jessen.

B.T. har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Lisa Lents, men det har foreløbig ikke været muligt.