Højere aldersgrænse for alkohol kan mindske risiko for misbrug senere i livet, vurderer misbrugsekspert.

Det giver god mening at fratage unge på 16-17 år muligheden for at købe alkohol.

Sådan lyder det fra Carl Christian Randow, misbrugs- og afhængighedsekspert.

- Man udvikler misbrug hårdere og hurtigere, hvis man har øget sin alkoholtolerance fra en tidlig alder.

- Jo senere debut, jo bedre vil det være også i forhold til at undgå et alkohol- eller stofmisbrug senere i livet, siger han.

Meldingen kommer, efter at vin- og spiritusgrossisternes interesseorganisation, VSOD, foreslår at sætte aldersgrænsen på øl og cider op til 18 år.

Lovgivningen dikterer i dag, at unge under 18 år må købe alkohol, hvis alkoholprocenten er under 16,5.

Ifølge Carl Christian Randow vil to år fra eller til have en stor betydning.

- Det er på et meget formativt tidspunkt i de unges liv. Det vil sige, det er der, vaner bliver dannet.

- Jo tidligere du etablerer den handling, jo tydeligere bliver mønsteret, siger han.

Carl Christian Randow peger på, at det kan blive svært at undgå helt, at unge under 18 år anskaffer alkohol. Dog vil en lovændring sende et klart signal til de unge, mener han.

- Man kan næppe forhindre, at de unge ikke får fat i alkohol alligevel. Men man kan bruge en eventuel lovændring til løftestang som forældre ved at holde sit barn fra alkohol så lang tid som muligt, siger han.

