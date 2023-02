Lyt til artiklen

Normalt bruges opiodpiller til at dulme smerter hos patienter.

Men de unge i Greve har fundet ud af, at det også kan bruges som rusmiddel. Et stærkt vanedannende rusmiddel.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

De kalder opiodpillerne for 'dol.', som er en forkortelse af det smertestillende middel dolol, og det bruges af børn helt ned til 14-års-alderen.

Misbrugsterapeuterne i ungemisbrugscenteret Omega i Greve, Rikke Schwerdfeger og Christina Ekmann, fortæller, at de siden sommeren sidste år har set en alarmerende udvikling i bruges af morfinpiller blandt unge, og de frygter, at det er på vej mod en reel epidemi.

»Når jeg spørger de unge, jeg har haft samtaler med, om de kender til de her opioidpiller, siger de: 'Ja, alle kender til det, alle kan få dem.' Og når vi spørger ind til det, så kender de i hvert fald til fem eller ti andre, der tager det her,« siger Christina Ekmann til TV 2 Kosmopol.

Det aktive stof i dolol er tramadol, der er opiod. Af andre kendte opioider kan nævnes morfin, heroin og metadon. Af samme grund er det yderst afhængighedsskabende.

Greve Kommune er også klar over problemer, og i januar sendte kommunens Kriminalitetsforebyggende Indsats en besked ud på intranettet Aula, hvor de opfordrede forældre til at holde øje med adfærdsændringer hos deres børn.

Hver fjerde af de unge i ungemisbrugscenteret Omega er der for at blive behandlet for et overforbrug af dolol.

I april sidste år indstillede Sundhedsstyrelsen, at tramadol skulle på listen over euforiserende stoffer, og det endte med, at udokumenteret besiddelse af stoffet blev ulovliggjort.

»Vi må afvente at se, om det har haft en effekt, men det håber vi. Vi forventer, at der er en signalværdi i at regulere stoffet. Og så skal vi følge med på udviklingen,« siger Sundhedsstyrelsen i et skriftligt svar til TV 2 Kosmopol.