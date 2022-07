Lyt til artiklen

For Miriam Stytzer og hendes mand blev det et sandt mareridt at finde en vuggestue til deres knap 2-årige datter i Middelfart Kommune.

»Det var virkelig svært og drænede os som forældre for energi,« fortæller Miriam til B.T.

Forældrene delte første gang deres historie med Fyns Stiftstidende, hvor de beskrev deres ønske om, at datteren Naja skulle starte i vuggestue, i stedet for at gå hos en dagplejer.

Men det skulle ikke vise sig at være så let. For vuggestuen havde ikke plads til Naja. Derfor endte hun med at blive kastet rundt mellem fem forskellige plejemødre og var i konstant gæstedagpleje.

»Hun var lige blevet kørt ind, og så blev min datter kastet rundt i systemet,« lyder det ordret i det brev, som Miriam efterfølgende formulerer og sender til Middelfart Kommunes borgmester.

Efter to måneder vælger Miriam og hendes mand at trække en linje i sandet og kontakter Pladsanvisningen, der står for at fordele børnene i kommunens institutioner.

Da der ikke var plads ved nogle af de tre vuggestuer, som familien ønskede, endte Naja hos en sjette dagplejer.

»Det er så hårdt at stå med to små børn og skulle kæmpe med kommunen. Jeg forstår slet ikke, hvordan det kan fungere på den her måde,« siger Miriam, der til daglig arbejder som sagsbehandler.

Men vanviddet stoppede ikke her for familien. For da Naja endelig blev tilbudt en plads i én af de ønskede vuggestuer, blev storebror Adam tildelt en plads i en børnehave langt væk.

»Vi tænker bare, hvordan skal vi få vores hverdag til at hænge sammen. Min mand arbejder langt væk, og vi har kun én bil. På et tidspunkt overvejer vi, om én af os er nødt til at kvitte sit job og gå hjemme,« tilføjer Miriam.

Familien endte med at takke nej til pladsen. En beslutning, der betød, at familien måtte gå hjemme med Adam i en måned, før han kunne starte i den samme institution som sin søster.

»Vi måtte jo tage ferie på skift og få hjælp fra familien for at dække den måned ind. Det er jo helt grotesk. Man står virkelig tilbage med en følelse af, at man bare er et tal i rækken hos kommunen, og de ikke går op i om deres løsning fungerer for familien og det enkelte barn,« siger Miriam.

Ifølge Miriam og hendes mand er ansvaret for, at deres børn bliver passet, lagt over på deres skuldre.

Derfor vælger hun i starten af 2022 at klage til borgmesteren i et 10 sider langt brev, som B.T. har fået lov at læse. Her kritiserer hun blandet andet kommunen for ikke at tage hensyn til den enkelte familie, men i stedet blot leve op til sin lovmæssige forpligtelse.

I et skriftligt svar til B.T. oplyser Middelfart Kommune, at man altid forsøger at opfylde forældrenes ønsker, men at det også forudsætter, at der er plads i den pågældende institution.

»Vi har fuld forståelse for de udfordringer forældrene oplever, når tingene ikke kan gå op fra start. Men vi kan desværre ikke opfylde alle ønsker,« skriver dagtilbudschef i Middelfart Kommune, Annette Friis Andersen.

Selvom familien nu kan ånde lettet op, fordi begge børn har fået en plads i den ønskede institution, er forældrene uforstående over for det forløb, de har været igennem.

»Jeg kan kun sige held og lykke til andre, der står i samme situation, fordi der bliver ikke lyttet til én,« slutter hun.