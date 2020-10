Kan sovemedicin kurere en hjerneskade? Muligvis. En 37-årig mand, der led af en hjerneskade og hverken kunne tale eller spise selv, fik i hvert fald en nærmest mirakuløs forbedring i sin tilstand.

Det oplevede hans læger, efter han vågnede op fra det sovemedicin, de havde givet ham.

Det skriver news.com.au

Her satte manden sig op i sengen, kunne pludselig genkende sin familie, spurgte efter sin far og bad om fastfood.

Det har Richard, som manden hedder, ellers ikke været i stand til i 17 år.

Da han var 20, fik han nemlig et stykke kød galt i halsen, hvilket endte med at sætte en stopper for blodtilførslen.

Hændelsen efterlod Richard med sygdommen akinetic mutism. En sjælden hjerneskade, hvor man hverken kan tale, spise eller bevæge sig.

Det eneste, man kan, er at åben og lukke øjnene.

Men efter et forsøg med sovemedicin, ændrede alt sig, og ifølge lægerne fik Richard fuld bevidsthed efter forsøget med sovemedicin.

Medicinske forsøg har tidligere vist, at sovemedicin kan have en effekt på hjernen, hvor medicinen lukker ned for unødvendig hjerneaktivitet.

Og det er netop det, som Richards hjerneskade handler om. Lægerne mener, at hans hjerne var overfyldt med aktivitet, og han derfor ikke kunne noget som helst.

Sovepillen har altså stoppet nogle af de mange signaler, der blev sendt til Richards hjerne.

Forbedringen i Richards tilstand varede dog kun ganske kort, men for hans famillie og for lægerne var det en stor sejr, at se Richard bevæge sig og tale efter 17 år.