Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En tur med Molslinjen lyder måske ikke vildt sindsoprivende for de fleste, men lørdag aften fik Torben Kvist Nielsen en sejlads, som han aldrig vil glemme. Han blev nemlig far til en skøn, sund og rask lille dreng.

Torbens kæreste Suang Waiyaphat, der stammer fra Thailand, gik pludselig i fødsel kort efter at færgen var sejlet fra Sjællands Odde klokken 21:40.

»Vi havde været til fødselsdag i Havdrup lidt udenfor Roskilde og skulle så hjem med færgen. Suang kunne godt mærke, at der var ved at ske noget, men troede, det var plukveer,« siger en tydeligt glad og lettet Torben, der til daglig arbejder som tømrer.

»Men så ringede hun ude fra toilettet og sagde, at nu var det nu. Jeg kunne se, at der var virkelig gang i den allerede,« siger Torben.

Torben skyndte sig at lede efter noget personale, der kunne hjælpe.

»Jeg skulle bare finde en, hvor der stod Kombardo (virksomhed der driver Molslinjen, red.) på ryggen. Jeg fandt en dame i cafeen, hvor jeg spurgte om hun ikke lige kunne hjælpe, fordi min kæreste var ved at føde ude på toilettet,« forklarer Torben.

Så gik det stærkt.

»Jeg fik hurtigt en jordemoder på hospitalet i Skejby i røret, men mens jeg talte med hende, kom der to læger til og en anden jordemoder, som var passagerer på færgen. De overtog hele fødslen,« siger Torben, som forklarer at Suang var blevet flyttet ud mellem passagersæderne, hvor parrets lille søn kom til verden.

Mor Suang Waiyaphat med parrets nyfødte baby. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Mor Suang Waiyaphat med parrets nyfødte baby. Foto: PRIVATFOTO

»Færgen gik 21:40. Hun gik i fødsel 21:41 og klokken var måske 21:50, så var barnet ude,« siger Torben og fortsætter:

»Der kom nogle strips rundt om navlestrengen, så vi kunne klippe den over. Så fik jeg lige banket lidt liv og farve i ham. Det gik helt som det skulle,« siger Torben, der nåede at blive nervøs, mens dramaet stod på.

»Jeg nåede at tænke, at det her bliver spændende. Altså på den uhyggelige måde. Så tænkte jeg også, at hvis det tager lang tid, så er det heller ikke så godt her på færgen,« siger han.

Men de bekymringer blev heldigvis gjort til skamme. Fødslen gik fremragende, varede meget kort og den lille dreng og hans mor er i fin form.

»Alle folk omkring os var fantastiske i situationen. Både lægerne og jordemoderen, men også personalet, som kom med alle færgens viskestykker. Der var også passagerer, der hentede tæpper til os. Det vil jeg gerne sige tak for,« siger Torben, som nu er sammen med sin familie på Aarhus Universitetshospital i Skejby, hvor de er lidt endnu.

Efter fødslen fortsatte færgen mod Aarhus og på havnen stod en ambulance klar, som kørte familien direkte til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Torben og Suang har en datter, der er to et halvt år ældre og parret havde på fornemmelsen, at babyen inde i maven også var en pige.

»Det gik vi egentlig og troede, men det var det så ikke. Vi har heller ikke et navn endnu, så det må vi lige komme på,« siger Torben.

Molslinjen oplyser til TV 2 Østjylland, at det angiveligt er første gang, at der er kommet en baby til verden ombord på færgen.