»Det er som en kæmpe rutsjebanetur. Hver gang tror man, at nu sker der noget, og så bliver man alligevel skuffet.«

Sådan siger Frank Thøgersen efter, at han i weekenden hørte statsminister Mette Frederiksen sige, at hans thailandske papdatter Mint og andre børn som hende skal have lov at vende tilbage til Danmark.

»Nu hjælper vi børn som Mint hjem til Danmark,« sagde statsministeren til sine partifæller fra talerstolen i Aalborg under socialdemokraternes kongres.

Det glæder Frank Thøgersen, som gennem de seneste 11 måneder har kæmpet for at få sin thailandske papdatter Mint tilbage til Danmark.

Mint blev smidt ud af Danmark i okobter sidste år.

»Det er fint, at hun (Mette Frederiksen, red.) nævner det, men det er også lidt omkostningsfrit. Jeg føler nemlig ikke, der sker noget, det må jeg indrømme,« siger han.

B.T. har de seneste måneder dækket sagen om Mint og de 69 andre børn, som er blevet smidt ud af Danmark, fordi de danske myndigheder ikke vurderer, at de kan integreres.

I oktober sidste år blev Frank Thøgersen tvunget til at tage afsked med sin thailandske hustru, Ratree, og hendes dengang 13-årige datter Mint.

Med få dages varsel blev Mint nemlig smidt ud af landet, og hendes mor valgte at rejse med. Tilbage i Danmark blev Frank Thøgersen og parrets søn, Malick, som dengang var tre år.

Mints far Frank Thøgersen efter nyheden om at Mint kommer hjem. Foto: Nikolai Linares

Siden Mint og hendes mor den 8. oktober sidste år steg på et Thai Airways-fly til Bangkok, har den ene politiker efter den anden erklæret, at loven skal laves om, og at Mint og de andre børn skal have lov at rejse tilbage til Danmark.

Men Mint og hendes mor er stadig i Thailand.

»Jeg har ikke opgivet. Det kunne ikke falde mig ind, men jeg bliver også ked af det, hver gang de siger sådan. Hver gang tror man, at nu sker det,« siger han.

Forleden faldt han over en artikel fra 27. november sidste år, hvor Mette Frederiksen gik hårdt til daværende statsminister Lars Løkke i sagen.

Malick har svært ved at forstå, at han hele tiden skal sige farvel og være væk fra sin mor og søster. Foto: Privatfoto

Dengang gjorde Frederiksen som oppositionensleder sig til talskvinde for, at der blev taget et individuelt hensyn i integrationssager, og foreslog en slags dispensation, så børnene kunne vende tilbage til deres familier i Danmark.

»Nu har hun haft magten et stykke tid. Hvis hun havde løsningen dengang, så forstår jeg ikke, at min datter og de andre børn ikke snart kommer hjem,« siger Frank Thøgersen, som undrer sig over, at myndighederne ikke kan lave en midlertidig løsning for børnene, så de kan komme hjem med de samme.

»De skal bare hjem. Længere er den ikke.«

Selv om det trækker ud med at få Mint og de andre børn hjem, mener politisk kommentator Erik Holstein bestemt, at statsministerens udtalelser er godt nyt for Frank Thøgersen.

For fjerde gang på et halvt år er Malick og Frank Thøgersen rejst til Thailand for hen over påsken at være sammen som familie. »Det kan kun lade sig gøre, fordi der er nogle gode folk, som har hjulpet os økonomisk,« siger han.

»Det vil overraske mig meget, hvis ikke den sag bliver landet. Det er noget, Mette Frederiksen har nævnt flere gange, så det vil være uprofessionelt og meget underligt, hvis ikke også det betyder, at regeringen har tænkt sig at gøre noget ved det,« siger Erik Holstein og tilføjer, at det på den anden side er svært at sige, hvornår en lovændring falder på plads.

Selv om det af og til er svært for Frank Thøgersen at holde modet oppe, kæmper han videre.

»Jeg har endnu ikke mødt et eneste menneske, der siger: 'Frank, du er en idiot'. Alle siger derimod, at den lov skal laves om, så jeg føler mig ikke alene. Det giver mig tværtimod energi til at fortsætte.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Mette Frederiksen, men Statsministeriet henviser til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Her har det desværre ikke været muligt at få en kommentar.