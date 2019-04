Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Tanken fløj gennem hovedet på Mints far, da han lige havde talt med Udlændingestyrelsens kontorchef.

»Men samtidig tænkte jeg 'YES! Nu er der måske et håb',« siger Frank Thøgersen om følelsen, der et øjeblik fik lov at forplante sig, inden han lagde mobilen fra sig og kørte videre på arbejde.

Få dage før havde han skrevet et brev til Udlændingestyrelsen, hvor han på diplomatisk vis luftede sin frustration over, at det virkede, som om 'Mint har fået livsvarig karantæne fra Danmark', og at han rigtig gerne ville vide, hvad han kunne gøre, for at familien kan bo sammen i Danmark.

Frank Thøgersen blev alligevel noget paf, da han en mandag på vej til arbejde pludselig havde kontorchef i Udlændingestyrelsen Lone Zeuner i røret.

Malick har svært ved at forstå, at han hele tiden skal sige farvel og være væk fra sin mor og søster. Foto: Privatfoto Vis mere Malick har svært ved at forstå, at han hele tiden skal sige farvel og være væk fra sin mor og søster. Foto: Privatfoto

»Hvorfor er det kontorchefen, der ringer til mig? Det undrede mig ærlig talt. Det kan jo selvfølgelig bare være af ren venlighed, men jeg tænkte også, at de måske bare var ved at være trætte af at høre om Mint fra Køge,« siger han.

B.T. har, siden Mint i oktober blev udvist af Danmark, dækket sagen om hende og de i dag 69 andre børn, som er blevet udvist på baggrund af integrationsvurderinger. En lov, som ministeren har erkendt skal laves om, så reglerne blev mere klare og gennemsigtige for familierne.

Frank Thøgersen talte bl.a. med kontorchefen om nogle misforståelser i forbindelse med en visumansøgning. Derudover fortalte han, at Mints mor nu siden oktober havde boet i Thailand sammen med Mint, fordi ingen andre kunne tage sig af datteren i hendes hjemland.

Mints biologiske far har, siden Mint landede i Bangkok, frabedt sig al kontakt, og ingen ved, hvor han opholder sig.

For fjerde gang på et halvt år er Malick og Frank Thøgersen rejst til Thailand for hen over påsken at være sammen som familie. »Det kan kun lade sig gøre, fordi der er nogle gode folk, som har hjulpet os økonomisk,« siger han. Vis mere For fjerde gang på et halvt år er Malick og Frank Thøgersen rejst til Thailand for hen over påsken at være sammen som familie. »Det kan kun lade sig gøre, fordi der er nogle gode folk, som har hjulpet os økonomisk,« siger han.

»Det mente, Lone (kontorchefen, red.) kunne være nye oplysninger i sagen, da de jo netop havde vægtet, at Mint kunne bo hos ham i Thailand,« siger Frank Thøgersen.

Ingen garanti

Kontorchefen vejledte ham derfor om muligheden for at søge genoptagelse af sagen hos Udlændingenævnet, som er den myndighed, der senest har behandlet sagen.

»Hun kunne selvfølgelig ikke give nogen garanti. Men det var en mulighed, jeg aldrig havde hørt om før,« siger han.

Han var overbevist om, at når Mint først havde fået afslag hos Udlændingestyrelsen og senere fået afslag på ankesagen hos Udlændingenævnet, så var der ikke mere at gøre.

I hverdagen bor Mint nu i Thailand med sin mor og Malick i Danmark med sin far. Kun i ferierne er familien samlet. Foto: Privatfoto Vis mere I hverdagen bor Mint nu i Thailand med sin mor og Malick i Danmark med sin far. Kun i ferierne er familien samlet. Foto: Privatfoto

Udlændingestyrelsen oplyser til B.T. onsdag, 'at en allerede afgjort sag vil kunne genoptages, hvis der er nye oplysninger, hvor det vurderes, at de er så væsentlige, at de med en vis sandsynlighed kunne have givet et andet udfald af den oprindelige sag, hvis myndigheden havde haft kendskab til dem'.

Holder os hen

Efter samtalen sendte Frank Thøgersen straks en anmodning om genoptagelse af sagen af sted. Han håbede på, at det kunne blive en hastesag, da Mints lillebror, Malick, nu i et halvt år har levet uden sin mor i hverdagen. Det har Udlændingenævnet dog afvist og oplyser om, at den forventede behandlingstid er otte måneder.

Frank Thøgersen håber virkelig på det bedste, men tvivlen nager ham:

»Mon de bare holder os hen?« siger han.