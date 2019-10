Allerede i den kommende uge kan et års ventetid være ovre for Mint. Hun har fået turistvisum og forventes snart at kunne lande i Danmark.

Den nyhed er allerede blevet overbragt til eleverne på Hastrupskolen i Køge, hvor Mint gik, inden hun blev udvist. Skoleleder Thomas Kielgast fortæller til B.T. om elevernes reaktion:

»Jeg fortalte eleverne nyheden i går. De blev super glade,« siger Thomas Kielgast.

»Nu er der jo efterårsferie i næste uge, men så regner vi med, at hun allerede kan starte op i sin 8. klasse mandagen efter. Og så skal hverdagen bare køre. Det er nok det bedste sådan,« siger Thomas Kielgast.

Han fortæller, at man på skolen havde hørt på vandrørene, at en god nyhed kunne være på vej.

Og tidligere på ugen blev den bekræftet, da Mints turistvisum gik igennem.

»Vi har allerede en plan for, hvordan hun skal sluses ind, når hun ikke har talt alt for meget dansk i et års tid. Hun skal ind i sin klasse, men også have nogle timer, hvor der udelukkende fokuseres på at tale dansk igen,« siger skolelederen.

Han fortæller også, at eleverne på skolen er glade, men også tænker meget over, om Mint nu får lov til at blive permanent.

»Eleverne er selvfølgelig bekymrede for, om hun kan blive, når hendes turistvisum udløber. Det ved vi ikke noget om, og det har vi bare sagt til eleverne,« siger Thomas Kielgast.

Han fortæller samtidig, at han faktisk ikke ved, om en person på turistvisum må indlemmes i en dansk skole.

»Det ved jeg ærlig talt ikke. Og det er et godt spørgsmål, om hun må starte op. Men jeg kan sige, at det koster ikke noget ekstra. Hun bliver bare elev nummer 24 eller 26 i klassen.«

»Vi skriver hende bare ind hos os, og så må andre komme og fortælle mig, hvis jeg ikke må,« siger Thomas Kielgast.